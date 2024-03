Ceriale, pronta la nuova cucina per la mensa scolastica: “Fine alle polemiche sul servizio”

Ceriale. E’ stata inaugurata questa mattina la nuova cucina per la mensa delle scuole cerialesi. Si sono infatti conclusi i lavori di adeguamento dell’area cottura portati avanti dalla società Dussmann Service srl, che gestisce il servizio di refezione scolastica.

Nel plesso di via Mignone è avvenuto il taglio del nastro, alla presenza del sindaco Marinella Fasano, del vice sindaco e assessore ai lavori pubblici Luigi Giordano, dell’assessore comunale alla pubblica istruzione Barbara De Stefano, dei rappresentanti della Dussmann, della commissione Mensa e della direzione didattica.

“Con questa inaugurazione credo che si possa mettere fine alle polemiche che hanno caratterizzato il servizio e come promesso dall’amministrazione comunale l’intervento per la nuova cucina si è concluso all’inizio di questa primavera” affermano gli assessori Giordano e De Stefano.

“In questi mesi abbiamo sempre operato in sinergia con la ditta aggiudicataria del servizio mensa, monitorando la situazione e definendo le tempistiche sui necessari lavori di adeguamento richiesti. E siamo sempre stati disponibili al confronto e al dialogo con le famiglie e i genitori”.

“Nel corso dell’anno scolastico il servizio progressivamente era già migliorato, ora con la nuova area cottura, con attrezzature moderne e funzionali, si alza l’asticella della qualità dei pasti per i nostri alunni”.

“Ringraziamo la Dussmann per aver rispetto la scadenza di fine lavori: possiamo vantare di avere per le nostre scuole un’ottima cucina e ben attrezzata, a differenza di altri comuni che hanno il pasto veicolare”.

“Non possiamo che esprimere piena soddisfazione per un obiettivo raggiunto e per aver risolto una criticità per le nostre scuole. Speriamo con questo grande cambiamento di riuscire a mettere a tacere le critiche che ci sono state in relazione a quello che sarà un netto miglioramento del servizio mensa” concludono gli amministratori cerialesi.