Calcio, tris della Vadese alla Spotornese. L’amarezza di Dorigo: “Difficile commentare, sbraghiamo e sembra che prendiamo imbarcate”

Savona. Al Ruffinengo sembrava una gara in pieno equilibrio tra Spotornese e Vadese, che magari si sarebbe decisa da una giocata nel finale. Dopo la ripresa dall’infortunio del difensore Gledi Xhuri, gli azzurrogranata hanno segnato ben tre reti che hanno fissato il punteggio sul definitivo 3-0.

“Una partita da 0 a 0 che è finita 3 a 0 – commenta Federico Dorigo con rammarico -. Risultato severo, hanno avuto fortuna quando gli sono capitate tre palle inattive ma bravi loro a sfruttarle. Ai miei rimprovero la poca attenzione di oggi: sapevamo che erano molto forti sulle palle inattive e abbiamo preso gol così. Viene difficile commentare, non so cosa dire“.

Il tecnico biancazzurro sottolinea quanto la meta della salvezza diretta sia ancora da raggiungere: “Non c’è mai una partita scontata dietro di noi, per esempio la gara tra Letimbro e Multedo. Noi abbiamo preso tanti gol a partite quasi concluse e sembra che non ci siano mai state. Sbraghiamo e sembra che prendiamo imbarcate quando alla fine non è così“.

“Questo è un anno sfortunato ma sono stanco di dirlo. La salvezza è il nostro obiettivo e ci sarà ancora da sudare però cercheremo di farcela assolutamente“, conclude Dorigo.