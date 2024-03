La Vadese di Monte è troppo alta da scalare: “A dicembre parlavamo di playoff e ci davano per matti. Vittoria dedicata al guerriero Gledi”

“Dedichiamo la vittoria al nostro grande guerriero Gledi, sperando di vederlo pronto il prima possibile perché ci siamo spaventati. Abbiamo già vissuto la vicenda con Radu (rinvio gara contro il Masone ndr). Abbiamo bisogno di lui”. Le prime parole di mister Fabrizio Monte dopo il 3 a 0 alla Spotornese non potevano che essere per il difensore Gledi Xhuri, portato in ospedale in ambulanza dopo uno scontro di gioco.

La Vadese ha collezionato dieci vittorie e un pareggio nelle ultime undici partite. Un ruolino di marcia che dovrebbe garantire l’accesso ai playoff. Se così sarà, la forma degli azzurrogranata e l’arrivo “in corsa” farebbero assegnare alla formazione vadese il ruolo di favorita. E pensare che a dicembre in molti sogghignavano quando Monte aveva dichiarato di puntare ai playoff.

“Non abbiamo sbagliato nulla da dicembre – commenta l’allenatore -. Stiamo facendo una stagione pazzesca. Sapevamo che sarebbe stata durissima oggi, lo è stata, ma ci prendiamo i meriti. Siamo una squadra agonisticamente cattiva. Quando abbiamo vinto in casa del Città di Savona abbiamo davvero capito di poter fare qualcosa di importante. A dicembre dicevamo di poter fare i playoff, anche se qualcuno ci dava per matti. Non c’è ancora la matematica ma sicuramente finiremo nelle prime cinque. Abbiamo fatto qualcosa di pazzesco, merito dei ragazzi che non mollano mai e mi seguono in tutto”.

Il finale di campionato metterà la Vadese di fronte a tre sfide antipasto dei playoff. Si parte contro il Multedo (secondo in classifica) al rientro dopo le vacanze pasquali. Poi, l’Albissole che, con ogni probabilità, sarà già campione, e infine il Città di Savona (quarto). “Ci attendono tre partite difficilissime, festeggeremo anche la Pasqua come il Natale dopo di una vittoria in trasferta. Faccio i complimenti agli ultras della Spotornese per il coro dedicato a Gledi“, conclude Monte.