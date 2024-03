Calcio, Savona vs Speranza. Biffi: “Proveremo a salire, lo avremmo fatto a prescindere dal marchio”

Quiliano. Match sospeso per maltempo tra Città di Savona e Speranza: il punteggio era di 1-0 a favore degli Striscioni grazie al gol siglato da Rapetti, con il gioco interrotto intorno al venticinquesimo del primo tempo. Per mister Roberto Biffi è stata comunque occasione per commentare anche la recente acquisizione del logo storico Savona 1907 Fbc da parte del club. La speranza a lungo termine è che per questa nuova vita del Vecchio Delfino valga l’adagio “bagnato, fortunato“.

“Riavere il marchio è una cosa fantastica per la società, i tifosi e noi stessi – dichiara Biffi -. Nonostante la categoria, indossiamo una maglia gloriosa. Oggi lo Speranza è partito per vincere la partita, poi siamo stati bravi ad andare in vantaggio con un bel gol di Rapetti. Già in quell’occasione la palla correva un po’ meno rispetto all’inizio della partita. Per squadre come le nostre che cercano di giocare è un peccato perché non è più calcio ma così diventa un altro sport. All’inizio si poteva anche giochicchiare ma era scritto che questa gara avrebbe avuto dei problemi“.

Dalla tribuna si è ricominciato a sentire qualche coro da parte di alcuni rappresentanti della tifoseria. Il tecnico biancoblù sottolinea l’importanza del loro sostegno: “Io ho giocato qua negli anni d’oro, quando abbiamo vinto il campionato per andare in Serie C2 nella stagione 2001/2002. So cosa portano alla squadra e alla società i tifosi del Savona Fbc. Li ringrazio già da oggi, faremo di tutto per dar loro delle soddisfazioni. Lo avremmo fatto anche chiamandoci Città di Savona, ma in questo momento il marchio che portiamo sul petto deve essere uno sprono in più per della gente che ha bisogno di calcio importante”.

“Proveremo a salire di categoria. Daremo il massimo fino all’ultimo minuto dell’ultima partita disponibili. Ci sono altre squadre con cui dovremo avere a che fare, come lo Speranza stesso. Noi ci proviamo fino alla fine, poi in questo momento solo il Signore può dirci quello che succederà“, conclude Biffi.