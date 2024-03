Cairo illumina il “suo” Diamante: approvato il progetto di restyling per il campo da baseball

Cairo Montenotte. Un’illuminazione più idonea ed efficiente per il Diamante di via XXV Aprile: la giunta guidata dal sindaco Paolo Lambertini approva il progetto esecutivo per dare nuova luce al campo e permettere, così, al Baseball Club Cairese di organizzare meglio partite ed allenamenti in notturna.

Le migliorie necessarie erano già state avvallate nel 2021 con lo studio di fattibilità tecnica ed economica che prevedeva lavori pari ad un importo di 285 mila euro per il primo lotto. “Nel frattempo – spiega l’assessore allo sport, Marco Dogliotti – i costi sono aumentati e stiamo aggiornando il quadro economico. Per la copertura ricorreremo ad un mutuo, una manovra necessaria per sostenere una realtà che vanta quasi cinquant’anni di storia e è una delle più attive, per il baseball e il softball, del nord Italia”.

Il secondo lotto dei lavori per ora resta “congelato”, ma per la società sportiva già il primo step sarebbe di notevole aiuto per tornare a brillare come in un recente passato, quando i biancorossi militavano nella serie B. Nonostante il passo indietro, in questi anni il diamante ha coltivato un vivaio giovanile degno di nota, con atleti che hanno spiccato il volo proprio dalla base cairese.