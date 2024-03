Il baseball Cairese esporta talenti: Michele Garra approda in Serie A

Cairo Montenotte. È notizia delle ultime settimane, che sicuramente rende onore ed emozione alla società Cairese di baseball, la partenza di Michele Garra, neo diciottenne del vivaio biancorosso, per Torino, dove vestirà la maglia dei Grizzlies nel campionato di Serie A. L’interno cairese prova ad alzare l’asticella misurandosi con un campionato di livello superiore per maturare nuove esperienze.

Ma facciamo un passo indietro… Nel 2017 la Cairese baseball si trova costretta a rinunciare al campionato di Serie B nel quale militava dal 2011 per una serie di motivi; in primis la carenza di sponsor che rende difficoltoso affrontare le trasferte proibitive del campionato, poi la mancanza dell’impianto di illuminazione che non consente l’allenamento serale a chi lavora.

Succede che la squadra di Torino, neo promossa in Serie A, ingaggi dapprima i fratelli Pascoli che poi, l’anno successivo, saranno raggiunti da Ceppi, Ferruccio e Lomonte. Nel 2019 Umberto Palizzotto gioca la stagione con il Fossano in Serie B.

La Cairese si concentra sul settore giovanile e spende tutte le sue energie a far migliorare i giovani talenti fino a vederli spiccare il volo lontano dal diamante casalingo.

“Certo la soddisfazione di vedere ripagato il lavoro, l’impegno e soprattutto la passione per tenere vivo il baseball è tanta, ma rimane un po’ di delusione per non potere offrire la possibilità di avere un campionato di livello a Cairo” affermano i dirigenti cairesi.

“Quest’anno, quindi – proseguono -, sarà un anno speciale, perché quattro saranno giocatori di scuola cairese che calcheranno diamanti lontani: oltre a Michele Garra, nel campionato di Serie A, Matteo e Marco Pascoli, rispettivamente a Macerata e a San Marino, si cimenteranno nel girone delle sei grandi”.

Infine Matteo Mascarino giocherà il campionato Under 18 in doppio tesseramento con i Grizzlies di Torino. Certamente per la società Cairese la speranza è di avere luci e qualche sponsor per tornare a brillare con i propri talenti, che la storia recente ha dimostrato che sanno risplendere.

Matteo Pascoli e Marco Pascoli

Matteo Mascarino