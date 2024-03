Attività produttive, ad Altare nuovo insediamento della Meditek e imminente apertura della Vallechiara

Fermento di attività produttive ad Altare. È l’amministrazione comunale ad informare che proprio ieri ha incontrato alcuni delegati del gruppo Italo-arabo che ha manifestato l’interesse nell’acquisizione del compendio Ex Savam e che sta per inaugurare la Nuova Terme Vallechiara.

“Durante l’incontro si è discusso in merito alle possibilità di sviluppo dell’area e la società ha formulato alcune proposte per l’utilizzo della stessa. Si tratta non solo di un’opportunità a livello di riqualificazione dell’area ma anche per l’intero tessuto commerciale, artigianale e sociale altarese. Si ringrazia la società per la disponibilità dimostrata e si auspica ad una concretizzazione di quanto discusso durante l’incontro”, spiegano dal Comune.

La Giunta guidata da Roberto Briano coglie, inoltre, l’occasione “per informare la cittadinanza del recente arrivo sul territorio altarese di un nuovo stabilimento, la ditta Meditek (già presente a Cairo e ora si è trasferita ad Altare in via Matteotti, con una cinquantina di dipendenti, ndr) che si occupa di impianti e apparecchi elettromedicali. Questa e la Vallechiara sono due realtà che hanno permesso un implemento della nostra, già florida, offerta industriale portando nuovi posti di lavoro”.