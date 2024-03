Atletica Alba Docilia, grande successo per il Golden di alto e peso organizzato dalla società. Freccero: “Sorpresi positivamente dal riscontro numerico”

Albisola Superiore. Successo di partecipanti e pubblico per la manifestazione organizzata sabato 16 marzo nell’impianto di Villa Gentile dall’Atletica Alba Docilia di Albisola Superiore. Una manifestazione baricentrata sul Golden Peso, gara storica della società, e quest’anno riportata alla luce sul campo genovese in attesa di una riomologazione del campo Fazzina, casa naturale dell’atletica albisolese.

Il programma, composto da gare non olimpiche di corsa e da concorsi, ha visto in gara 420 atleti rappresentanti le società di tutta la regione e del basso Piemonte.

Le due gare clou della giornata non hanno deluso. Nel Golden Peso vittoria e record personale con 16,68m per Giordano Musso (Cus Genova) sempre più vicino al record regionale dell’icona Marco Noli; nel Golden Alto pari merito tra i compagni di allenamento Simone Luminoso (Lib.Livorno) e Martin Carra Echevarria (Alba Docilia) con la misura di 1,97m. Sempre nei concorsi da segnalare il buon esordio di Valentina Giussani (Alba Docilia) nel triplo Femminile con 11,18m e la vittoria nella gara maschile con 13,52m del talento dell’Atl.Bordighera Rolando Lorenzo.

Stefano Freccero, vicepresidente della società albisolese, esprime la sua soddisfazione per il riscontro avuto nel capoluogo ligure: “Siamo rimasti positivamente sorpresi dal grande riscontro numerico dei partecipanti i quali hanno riempito a festa il campo di Villa Gentile da sempre baricentro nevralgico dell’atletica regionale. Grande merito per la buona riuscita lo hanno avuto i nostri giovani dirigenti e il gruppo giudici gara capitanati da Franco Petenzi e Francesca Pongiglione”.

Tra le migliori prestazioni delle corse si segnalano la doppietta di Giuditta Ponsicchi (Alba Docilia) sui 250 (32″70) e 500 metri (1’14″08) e le vittorie del talento varazzino Marco Zunino nei 500 (1’04″23), di Martina Stranieri nei 200hs (Alba Docilia) con 29″97 e di Lorenzo Fereidouni (Cus Ge) nei 250 (29″14).

Nella gara del miglio invece cavalcata solitaria al femminile di Martina Rosati (Alba Docilia) che con 5’10″92 avvicina il record italiano Over 40 della distanza mentre al maschile vince con una volata entusiasmante Pietro Calcagno (Cus Genova) con 4’36″56.

Nelle gare giovanili ottime prestazione per la cadetta spezzina Irene Rollandi nei 250 con 34″61, per Marco Bagliano sui 200hs cadetti con 28″55 , per la giovanissima cussina Faga Valentina nei 500 con 1’23″92 e per Gabriele Damiano nei 500 con 1’12″20.