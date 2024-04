Football americano, saturday night fever per i Pirates 1984

Albisola Superiore. Prima sfida serale sotto i riflettori del “CUS Torino field” di Grugliasco, per i Pirates 1984. La squadra di coach Giuso Delalba forte del suo record positivo di 5-0 e con in tasca il “biglietto” per la post season di IFL2, arriva nel Torinese per misurare lo stato di concentrazione del gruppo, la quale deve rimanere sempre alta nonostante i playoff conquistati con tre gare d’anticipo, infatti dopo i Reapers per i Pirates rimarranno ancora due sfide di regular season, le sfide interdivisionali di fine maggio, inizio giugno.

Saranno due test molto insidiosi per i Pirates, i quali dopo la sfida di Bergamo del 25 maggio, torneranno al “Pirates field” di Albisola Superiore dopo tanto viaggiare per il nord d’Italia. La sfida interna del 2 giugno sarà un vero e proprio “big match” di IFL2, infatti scenderanno in Liguria i neo promossi Bengals Brescia, squadra molto forte alla ricerca della perfect season proprio come i pirati savonesi.

Tornando a questa sera, per i Reapers Torino vera rivelazione di questa avvincente IFL2 e seconda forza incontrastata del girone C, contro i Pirates sarà una sfida da tutto per tutto. Con un record positivo di 4-1 sicuramente una W darebbe continuità alla stagione dei giovani torinesi, proiettandoli ai playoff.

In casa Pirates ritorna dopo una week di stop, causa un fastidioso stato influenzale il forte QB1 Federico Burato. Insieme a lui nel backfield l’esperienza e la potenza del RB Giacomo Querzola, mentre per la “Airline” sempre calde le mani dei “Fiammenghi Brothers”. Nessuna defezione in difesa per il DC Michele De Cunsolo. Vedremo se il coaching staff savonese vorrà attuare un concreto turn over, riducendo al minimo il rischio injury, oppure vorrà andare dritto verso la sesta vittoria e la “perfect season”, concedendo poco o nulla ai propri avversari affamati di playoff.

Appuntamento alle 21.00 sotto le “saturday night lights” di Grugliasco dunque, per non perdere neanche uno snap di Reapers Torino – Pirates 1984, “match of the week” della week 8 di IFL2, che si potrà seguire come di consueto in live streaming su FIDAF Gameday.