Prima Categoria, Vadino derby winner contro San Filippo Yepp. Bertozzi: “Entusiasti, rimaniamo in zona play-off!”

Albenga. Se il Vadino ha potuto festeggiare altri tre punti, questa volta molto del merito è di Filippo Bertozzi. Ottima prova nel complesso di tutta la squadra che ha comunque tenuto testa ad una San Filippo davvero agguerrita. E’ stata poi decisivo il tap in del numero dieci ingauno a chiudere la partita, sfruttando un bellissimo assist di Gattuso che, coast to coast, era arrivato fino in fondo ed era riuscito a depositare in centro all’area il pallone.

Enorme felicità nelle parole del “man of the match” del derby albenganese: “Tre punti importantissimi, sapevamo sarebbe stato complicato visto l’importanza del match. Ringrazio il mio compagno per l’assist, per fortuna sono riuscito a coordinarmi, vittoria di ‘corto muso’“.

Partita non subito incanalata nel verso giusto, ma risollevata oltre che dal gol, da uno spirito collettivo notevole: “Siamo un gruppo unito, cerchiamo sempre di tirare fuori il meglio da noi stessi. Ci aiutiamo molto a vicenda, diamo tutto l’uno per l’altro”.

Consolidato il quarto posto e allungato sul Cengio per rimanere in zona play-off, ma la strada è ancora lunga: “Ci aspettano ancora diverse partite, molto difficili come le altre. La classifica parla, dovremmo sempre dare il massimo, il nostro obiettivo è rimanere in questa zona e fare ancora meglio se possibile. Soddisfatti del percorso fino ad oggi? Certo, ma sappiamo che avremmo potuto dare di più“.