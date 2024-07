La Lega di Albenga riparte dal territorio, il commissario Canepa: “Presenza e dialogo con i cittadini”

Si è svolto questa mattina in piazza del Popolo un gazebo organizzato dalla Sezione della Lega di Albenga e Valli Ingaune in concomitanza con altri organizzati in tutta la provincia.

“Vogliamo ripartire – dichiara il commissario cittadino Giancarlo Canepa – dalla politica del territorio dialogando con la gente e tra la gente. C’è bisogno di essere presenti, propositivi e aperti alle istanze della gente perché è quello che ci chiede la comunità locale”.

“Pur non avendo rappresentanza all’interno del Consiglio comunale rimaniamo un’interlocutore importante per i cittadini di Albenga che desiderano confrontarsi e avere notizie, soprattutto in un momento così delicato per la politica ligure dove è ancora di più necessario far veicolare un’informazione corretta su tutte le principali tematiche locali e non”.

“Ringrazio tutti i cittadini che si sono avvicinati, i soci sostenitori e militanti che con rinnovato entusiasmo hanno voluto partecipare e dare il loro prezioso contributo per la buona riuscita del gazebo, tutti gli amici delle altre sezioni che sono passati a salutarci, i consiglieri regionali Brunello Brunetto e Stefano Mai e il nostro segretario provinciale Sara Foscolo da sempre presente in questi importanti momenti di condivisione e confronto” conclude Canepa.