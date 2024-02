Calcio, Prima Categoria. Vadino vs San Filippo Neri Yepp: si riprende all’Annibale Riva

VADINO 1 (50’ Bertozzi) VS SAN FILIPPO NERI YEPP 0

50’ Bertozzi sblocca un match che sembrava sì bloccato ma anche sul filo di un rasoio. Gattuso arriva fino in fondo e serve proprio il numero 10 che con un super inserimento buca la porta di Rizzo. L’estremo difensore era arrivato sul pallone ma il pallone, calciato da pochissimi metri dalla linea di porta, era praticamente impossibile da respingere. Vadino in vantaggio.

48’ Carballo ancora una volta davanti alla porta, palla contrastata dalla difesa ospite e rimbalzata fuori dall’area.

45’ Si riprende, palla per i giallorossi.

Secondo tempo

49’ Termina qua il primo tempo, prima frazione ricca di occasioni e, soprattutto, grande agonismo.

47’ Mischia selvaggia a centrocampo e si crea una piccola ressa che continua poi anche verso la porta della San Filippo. Ammonito Prudente.

45’ Assegnati 2 minuti di recupero.

44’ Ammonito Bertozzi per un fallo da dietro ai danni di Macaluso.

41’ Che occasione per la San Filippo! Vinci A. esce dai pali palla al piede e perde il controllo regalandolo a Macaluso che calcia con il portiere fuori dallo specchio. Palla di poco a lato.

39’ Ammonito Carballi probabilmente per proteste.

38’ Lampo della San Filippo con Delmonte. Macaluso serve il numero sette che parte con i tempi giusti e beffa i due centrali avversari. Gattuso è poi bravissimo ad imporsi in scivolata come il suo omonimo rossonero.

37’ Rizzo sventa un cross basso potenzialmente pericoloso. Minuti concitati per la difesa giallorossa.

35’ Carballo prova il tiro in porta da 20 metri, pallone che sfiora il palo senza però colpirlo.

33’ Punizione dal limite per la San Filippo. Sorrentino cerca direttamente la porta, peccato che il pallone si impenni di almeno 5/6 metri sopra la porta.

29’ Occasione 4 contro 2 per il Vadino, Licata serve Savona che però scivola e lascia uscire il pallone.

26’ Intervento killer di Licata ai danni di , scivolata da dietro che costringe il numero 8 giallorosso a richiedere l’intervento del medico. Ammonito il capitano del Vadino.

21’ Carballo si divora il gol a porta vuota! Azione manovrata perfettamente dal Vadino che spacca la difesa avversaria. Savona riesce ad andare sul fondo e a servire il numero 9, ma era posizionato male col corpo e spara alle stelle.

18’ Delmonte prova il tiro, contrastato dalla difesa. Primo strappo di Girimondi per entrare anche con la testa nel match, ma non riesce ad evitare l’uscita del pallone.

17’ Subito primo cambio per la San Filippo, obbligato visto il dolore di Biraghi. Al suo posto Girimondi.

12’ Contropiede fulminante della San Filippo, traversone per Giglio che però viene anticipato benissimo dalla difesa di casa.

9’ Brivido, e non di freddo, per la porta ospite. Bertozzi prova il tiro con l’esterno e supera sia il portiere che però anche la porta. Traiettoria beffarda.

7’ Intervento al limite di Talladira ai danni di Vinci. Poteva starci il giallo, ma Dinapoli preferisce non sventolare il cartellino. Partita molto combattuta in questi primi frangenti, si prospetta una bella sfida.

3’ Primo tiro anche per la San Filippo, Sportelli si guadagna il corner. Sugli sviluppi dello stesso, palla direttamente in out.

2’ Subito prima incursione del Vadino, iniziata dal dischetto di centrocampo. Savona calcia e il pallone carambola sui piedi di Carballo che calcia sul primo palo. Rizzo, deciso, blocca e si impossessa della sfera.

1’ Si comincia, palla per il Vadino. Se durante il riscaldamento il tempo aveva graziato le squadre, in questo momento ha appena iniziato a piovere, rendendo il terreno ancora più scivoloso. Ad Albenga ha piovuto quasi tutto il giorno, il terreno potrà appesantire le gambe dei giocatori e rendere più difficile le giocate.

Primo tempo

La partita sta per iniziare, ecco le formazioni ufficiali:

Vadino: 1 Vinci A, 2 Campagna, 3 Vinci S., 4 Licata, 5 Prudente, 6 Balbo, 7 Savona, 8 Gattuso, 9 Carballo, 10 Bertozzi, 11 Setti. A disposizione di mister Giunta ci sono: 12 Rotiroti, 13 Bianco M, 14 Donà, 15 Masha, 16 Bianco A., 17 Gaino, 18 Giampà, 19 Zemma, 20 Hamati.

San Filippo Neri Yepp: 1 Rizzo, 2 Giglio, 3 Biraghi, 4 Mascardi, 5 Benini, 6 Sorrentino, 7 Delmonte, 8 Talladira, 9 Miserendino, 10 Sportelli, 11 Macaluso. A disposizione di mister Torregrossa e Rotiroti ci sono: 12 Enrico, 13 Fousfous, 14 Pittella, 15 Tornago, 16 Bazzarini, 17 Briozzo, 18 Modafferi, 19 Actis, 20 Girimondi.

Arbitra la gara il signor Simone Dinapoli della sezione di Savona

Albenga. Buona sera a tutti cari lettori e ben ritrovati nella nostra pagina per commentare assieme tutti gli episodi cruciali del bigmatch di giornata, il derby Vadino vs San Filippo Neri Yepp. Ci sono molti derby sentiti in questa Prima Categoria, soprattutto verso la Val Bormida con il grande expolit del Millesimo a rinforzare le varie rivalità, ma sulla costa, specialmente ad Albenga, questo è sicuramente uno dei derby più accesi. Entrambe le squadre si trovano in ottima posizione in classifica. Il Vadino è attualmente al quarto posto con 34 punti, una sconfitta oggi potrebbe voler dire quinto posto domani, siccome l’Ospedaletti si trova a -2 dalla squadra allenata da Giunta e aspetta un passo falso arancionero per scalare le gerarchie. Ottima annata anche per la squadra di Torregrossa e Rotiroti che, diversamente dagli anni passati nei quali lottava giornata dopo giornata per uscire dai play-out, si trova attualmente al nono posto a +4 dalla zona retrocessione. Vinto infatti lo scontro diretto contro l’Altarese (4-0) e consolidata, per il momento, l’attuale salvezza diretta. Al netto di queste informazioni, fare punti oggi per ambo le squadre è imperativo per mantenersi sulla giusta onda. Inoltre, in caso di vittoria della San Filippo, da quando è stato rifondato il Vadino si tratterebbe del primo successo contro gli arancioneri: fino ad oggi solo un pareggio e 3 vittorie del Vadino. Ci sono quindi tutti i presupposti per goderci una bellissima serata di calcio, pioggia permettendo.