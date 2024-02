Prima Categoria, Vadino batte San Filippo Yepp. Torregrossa e Rotiroti: “Meritavamo il pareggio, stiamo crescendo”

Albenga. Sconfitta amara nel derby contro il Vadino per la San Filippo Nei Yepp. La squadra di Torregrossa e Rotiroti ha giocato per tutti e 90 i minuti la partita a viso aperto, mettendo in difficoltà una squadra da zona play-off. C’è sicuramente però ancora molto da lavorare, bastano poche vittorie per essere matematicamente salvi e raggiungere l’obiettivo prefissato ad inizio stagione, ma continuando di questo passo le probabilità di riuscita sono molto alte.

Come concordano anche i due mister, c’è stato un miglioramento generale del gioco: “Ultimamente abbiamo trovato una quadra, riusciamo a giocare quasi sempre con la stessa formazione, giocando a calcio e utilizzando quasi sempre i passaggi rasoterra, come anche stasera. Fisicamente non siamo messi bene come può essere il Vadino, che possono cercare di utilizzare anche i lanci lunghi”.

“Stasera siamo riusciti a giocare come sappiamo – continua Rotiroti -, l’azione finale di Delmonte è arrivata con un’azione palla a terra dal portiere, poi è stato bravo il loro estremo difensore a neutralizzare il tiro. Purtroppo vince chi fa più gol, ma il pareggio sarebbe stato meritato“.

“Crediamo fortemente nel progetto di puntare sui giovani e continueremo a farlo – interviene Torregrossa -. Qualche giocatore d’esperienza poi è normale averlo in squadra, così che i giocatori più giovani possano imparare dai più veterani. Posso citare Delmonte che attualmente si sta mettendo in luce proprio per questa nostra caratteristica, ma potrei citarne molti altri”.

Il segreto dell’evoluzione della San Filippo è chiaramente spiegato da Torregrossa: “Rispetto allo scorso anno c’è stato un cambio di mentalità, stiamo crescendo. Giochiamo semplicemente a calcio, anche se quest’anno abbiamo dovuto ricorrere a tattiche un po’ diverse per alcune defezioni in rosa. Non l’ho mai utilizzato come alibi, per rispetto dei giocatori che invece avevo a disposizione, non capisco alcuni allenatori che si lamentano di 3/4 indisponibili avendo a disposizione rose di 25/28 giocatori, poi ovvio che ogni tecnico voglia la rosa migliore possibile. Oggi siamo soddisfatti, dei miei ragazzi e del fatto che non abbiamo mollato fino alla fine, dobbiamo continuare su questa strada fino alla fine“.

Manca veramente poco per riuscire a raggiungere gli obiettivi prefissati: “Speriamo di continuare a fare altri punti, senza guardare le altre squadre. Ci mancano poche vittorie per centrare il nostro obiettivo. Questa sera purtroppo ci siamo scontrati contro una squadra che dopo aver segnato ha incanalato la partita dove ha voluto, rallentando il gioco come giusto che sia. Complimenti a loro, ci rivedremo l’hanno prossimo e cercheremo di vincerne uno, siccome contro di loro non ci siamo ancora mai riusciti”.