Concorso per la cessione della pistola nell’omicidio di piazza delle Nazioni: nuovo indagato

Savona. Un nuovo procedimento penale conseguente alle fasi dibattimentali del processo che ha condannato all’ergastolo Safayou Sow per l’omicidio di Danjela Neza, aggravato dalla premeditazione, i futili motivi e la relazione affettiva. La giovane era stata uccisa la notte tra il 5 e il 6 maggio 2023 nei giardini di piazza delle Nazioni.

Ad essere iscritto nel registro degli indagati dalla Procura savonese Francesco Morabito, ex collega di Sow, il quale avrebbe messo in contatto l’omicida con Yuri Scalise, quest’ultimo la persona che poi effettivamente ha ceduto la pistola, una Beretta 765, per uccidere Danjela Neza.

Scalise, che nell’ottobre del 2003 aveva ucciso l’amico e vicino di casa Renato Rinino e conosciuto come l’ “Arsenio Lupin” savonese era stato arrestato dalla squadra mobile della Polizia di Savona e poi andato a giudizio con rito abbreviato per i reati di ricettazione e cessione di arma clandestina.

Ora l’ipotesi di reato è quella di concorso nella cessione dell’arma, in quanto gli organi inquirenti, ricevuta la trasmissione degli atti successivi alla sentenza della Corte di Appello, hanno aperto un nuovo fascicolo d’indagine per il possibile ruolo di intermediario avuto da Marabito nella consegna della pistola.

Sow avrebbe confermato in sede di interrogatorio la vicenda e il contesto che lo ha armato per compiere il delitto e, inoltre, tra gli elementi probatori anche alcuni messaggi via cellulare. L’omicida avrebbe chiesto al suo ex collega la disponibilità di Scalise per ottenere l’arma da fuoco, con un successivo passaggio tra Marabito e lo stesso Scalise per ultimare l’effettiva cessione della pistola usata per l’omicidio.