Omicidio piazza della Nazioni, condannato all’ergastolo Safayou Sow

Savona. E’ stato condannato all’ergastolo Safayou Sow per l’omicidio di Danjela Neza, aggravato dalla premeditazione, i futili motivi e la relazione affettiva. La giovane era stata uccisa la notte tra il 5 e il 6 maggio 2023 nei giardini di piazza delle Nazioni.

L’uomo lo scorso maggio ha sparato alla testa a Danjela Neza, 29 anni. I due avevano litigato a lungo fino a quando Safayou Sow è andato in macchina, ha preso una pistola semiautomatica calibro 22 con la matricola abrasa e aveva sparato alla giovane. Poi aveva telefonato il 112. La relazione tra i due era iniziata a maggio 2022, alla fine del 2022 Sow inizia a dubitare della fedeltà di Danjela e ad assumere comportamenti al limite degli atti persecutori e aveva ricattato la ragazza: “O stai con me o non ti devo vedere“, le aveva detto riferendosi al luogo di lavoro (entrambi lavoravano al Club Nautico, lui come cuoco e lei come cameriera).

Il 5 maggio Neza aveva saputo dai titolari del ristorante che sarebbe potuta tornare a lavorare (dopo le ferie forzate) e quella stessa sera Sow le ha chiesto di vedersi. Dalle indagini è inoltre emerso che l’uomo si era procurato l’arma con matricola abrasa, che quella sera aveva nel bagagliaio dell’auto, a metà marzo pagandola 2500 euro.

La sentenza è stata pronunciata oggi pomeriggio dal presidente della Corte d’Assise Fiorenza Giorgi. Sow è stato condannato anche al risarcimento di 400mila euro (318mila euro per la madre e 100mila euro per il fratello) e all’isolamento per un anno. È stato disposto il sequestro dell’auto.

Una pena superiore a quella richiesta dal pubblico ministero Luca Traversa durante la requisitoria (30 anni di reclusione). Tre le aggravanti contestate dal pubblico ministero: relazione affettiva, futili motivi e premeditazione. L’avvocato delle parti civili aveva chiesto l’ergastolo e ha evidenziato “che Sow non aveva piano A o B, ma l’unico piano era uccidere la vittima“. L’avvocato della difesa aveva chiesto, invece, di escludere le aggravanti.

“Questa pena è una risposta importante per la famiglia da parte dello Stato“, ha commentato l’avvocato delle parti civili Lucrezia Novaro.