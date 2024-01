“Storie andoresi” racconta i nonni e le tradizioni. Il sindaco Demichelis: “Gastronomia locale valore aggiunto del territorio”

Andora. Grande successo a Palazzo Tagliaferro per l’appuntamento con Storie Andoresi “I nonni raccontano” organizzato dall’Assessore alla Cultura del Comune di Andora Maria Teresa Nasi e dedicato al dialetto e alle antiche ricette di un tempo, legate alla vita agricola, alle feste e tradizioni locali.

Protagonisti gli Amici del Recantu degli Andoresi, gli Amici dell’Oratorio di Conna e la Pro Loco di Andora che hanno condiviso i propri ricordi e spiegato le lavorazioni di ricette tipiche del territorio come i tortelli della signora Nella Piccardo, i Tacui di Conna o le Frittelle di mele. Tutto rigorosamente in dialetto. Alla spianata, a realizzare per il pubblico i tortelli, c’erano Silvia Tosi che si è alternata alla conduzione dell’incontro con Monica Napoletano dell’Ufficio Stampa del Comune di Andora e Carmela Dulbecco.

La ricetta dei Tacui è stata spiegata dallo Chef Franco Guardone, da Adriana Ordano e da Luciana Garassino. La COA ha offerto la degustazione di composta di Cipolla Belendina. La Pro Loco di Andora e gli Amici dell’oratorio di Conna hanno provveduto alla preparazione degli assaggi che sono stati dati in degustazione al pubblico che ha molto apprezzato.

“Un gioco di squadra fra Comune, esperti locali e cittadini mirato a fare tornare la cultura del dialetto fra le mura di Palazzo Tagliaferro complice lo straordinario lavoro realizzato da Adriano Ghiglione che ha scritto un Manuale di parlata della Marina e di Rollo che è possibile consultare alla Biblioteca Civica di Andora – ha sottolineato l’assessore Maria Teresa Nasi che ha introdotto il pomeriggio a cui hanno partecipato anche l’assessore alle Politiche Sociali Monica Risso, il delegato al Commercio Corrado Siffredi e quello allo Sport Ilario Simonetta, insieme al Presidente del Consiglio comunale Daniele Martino.

“La rassegna Storie Andoresi ha aperto un libro di ricordi bellissimo – ha dichiarato il sindaco Mauro Demichelis – Raccontare le antiche ricette ci ha dato la gioia di sentire risuonare il dialetto e le parlate della nostra Andora nel palazzo della cultura dove è giusto si dedichi spazio ed eventi al racconto dell’Andora di un tempo, quella dei nostri nonni. Ringrazio Adriano Ghiglione autore del Manuale della Parlata della Marina e di Rollo, il dottor Giovanni Puppo e la Coa, gli Amici dell’Oratorio di Conna e gli Amici del Recantu degli Andoresi e della Pro Loco che sono stati straordinari narratori, raccontando aneddoti e spiegando antiche ricette con un laboratorio che ci fatto ricordare i profumi che sentivamo nelle cucine delle nostre nonne e i sapori che si gustavano alla fine di una giornata di lavoro in campagna, dopo la frangitura dell’olio, nelle feste in casa e di paese.”

Sottolinea ancora Demichelis: “Portare la cultura del dialetto a Tagliaferro era uno degli obiettivi di Storie Andoresi, da sempre curato dall’assessore alla Cultura, Maria Teresa Nasi e sostenuto dall’Amministrazione tutta che, su proposta e impegno del Delegato al Commercio Corrado Siffredi, vuole attribuire il riconoscimento della DECO ai prodotti agricoli e alle ricette originarie di Andora”.

“Il contributo degli andoresi che hanno collaborato a realizzare l’evento, con così tanto entusiasmo, e la grande partecipazione di pubblico, ci rendono ancor più felici di annunciare che si tornerà a parlare in dialetto a Palazzo Tagliaferro, a raccontare dei sapori, di Deco e delle feste di un tempo che avevano al centro la tradizione gastronomica locale”.