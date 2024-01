Rigassificatore, il M5S lancia la petizione da inviare al Parlamento Europeo

Savona. A seguito dell’evento sul rigassificatore organizzato il 17 dicembre dalle europarlamentari del Movimento 5 Stelle Mariangela Danzì e Tiziana Beghin, su indicazione delle stesse Danzì e Beghin il giurista ambientale Marco Grondacci è stato incaricato di redigere la documentazione necessaria per presentare una petizione sulla ricollocazione del rigassificatore Golar Tundra nella rada di Savona Vado ligure.

“La petizione – spiega la coordinatrice provinciale del M5S Stefania Scarone – sarà inviata alla commissione per le petizioni del Parlamento europeo la settimana prossima. Ricordiamo che la petizione europea può essere sottoscritta da qualsiasi cittadino o associazione a sostegno della stessa”.

Il documento ed il modulo per la firma come “sostenitore” della petizione sono disponibili presso la Libreria Ubik in corso Italia 166R a Savona e presso “U Cafè de Vuè” in via Aurelia 180 a Vado Ligure , fino a lunedì 22 gennaio.