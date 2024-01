Giornata della Memoria, al Teatro Chiabrera un concerto di musica e letture per tramandare e non dimenticare

Savona. Il 27 gennaio è il Giorno della Memoria, ogni anno si celebra la commemorazione per le vittime dell’Olocausto.

E’ una ricorrenza internazionale, è un giorno per non dimenticare. E così anche Savona non vuole dimenticare; infatti è in programma per SABATO 27 Gennaio, presso il Teatro Chiabrera di Savona, il Concerto della Memoria per, appunto, ricordare il 79° anniversario della liberazione dal campo di sterminio nazista di Auschwitz Birkenau e tutte le vittime innocenti, deportati razziali, politici e militari uccisi nelle camere a gas e nei crematori dei lager del Terzo Reich.

Il viaggio del ricordo, l’intento di trasmettere il tema della Memoria anche alle nuove generazioni sarà anche accompagnato dalla Banda Forzano di Savona che che eseguirà dei brani alcuni dei quali tratti dalla colonna sonora di Shindler’s List e dalla Vita è bella. Saranno presenti anche alcuni studenti, coordinati da Jacopo Marchisio, del Liceo Scientifico Orazio Grassi, del Della Rovere e dell’Itis Ferraris Pancaldo che leggeranno testimonianze dei deportati sopravvissuti dei lager.

Lo spirito e il programma della serata sono stati presentati nel corso della conferenza stampa di oggi, tenutasi in Comune, alla presenza dell’assessore alla Cultura, Nicoletta Negro, del direttore del Chiabrera, Rajeev Badhan e da Monica Pastorino membro del direttivo dell’Aned Savona- Imperia.

“L’intento della serata è puntare sul coinvolgere sempre di più la città: dagli studenti delle scuole savonesi ma anche quelli della Banda Forzano che utilizzerà la musica per trasmettere il tema della memoria a una platea composta da vecchie e nuove generazioni”, afferma l’assessore Negro.

“Questo evento, a sostegno della memoria, proposto da Aned è stato accolto con grande entusiasmo dal Teatro Chiabrera – afferma ol direttore del teatro Badhan– un altro aspetto del percorso iniziato lo scorso anno dal nostro teatro che si innerva all’interno della città. Anche la relazione con la Giornata del Memoria, dove saranno presentati dei lavori che il Teatro propone all’interno della stagione come ad esempio lo scorso anno lo spettacolo della savonese Paola Bigato e quest’anno lo spettacolo Buchettino della Socìetas Raffaello Sanzio. Entrambi gli eventi si innervano in relazione all’attività che viene proposta dalla parte istituzionale quindi il concerto della Banda Forzano organizzato in collaborazione con Aned: speriamo sia un altro tassello che vada ad accrescere l’offerta e la possibilità culturale di questa città”.

“Sarà uno spettacolo di musica e di letture di testimonianze da parte di alcuni ragazzi che fanno parte dei laboratori teatrali dei tre Istituti Superiori Savonesi. Questo progetto di unire insieme la musica, il teatro e la lettura delle memorie, per lo più cittadine, si inserisce all’interno di un più ampio progetto dell’Aned di Savona di diffusione della memoria del nostro territorio nella città- afferma Monica Pastorino– E’ iniziato già 4 anni fa con uno spettacolo per le scuole che univa musica e balletto, seguito poi negli altri anni da spettacoli di Matteo Corradini sul ghetto di Terezin e un concerto di un violino proprio ritrovato in quel ghetto. L’integrazione della Banda Forzano l’avevamo già sperimentata lo scorso anno con un concerto nella chiesa di Sant’Andrea e il loro spettacolo ha portato ad un coinvolgimento, non solo di riflessione, ma anche emotivo. Quindi vogliamo dare continuità anche a questo progetto.”