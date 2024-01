Cantiere piazza Diaz a Savona, Orsi: “Recinzione distrutta. Se qualcuno si fa male il ritardo è l’ultimo dei problemi”

Savona. “La recinzione del cantiere in piazza Diaz è distrutta, questa area è pericolosa e va messa immediatamente in sicurezza“. Lo dice il capogruppo di PensieroLibero.zero Fabio Orsi in merito al ai lavori di restyling della piazza antistante al teatro Chiabrera.

Nel mirino, ancora una volta, i ritardi: “Abbiamo segnalato in più occasioni che il cantiere in centro città è abbandonato da settimane. I lavori sembrano essere fermi, ma comunque c’è l’obbligo di vigilanza e di presidio da parte della dittà come previsto nel contratto, che, però, viene evidentemente disatteso considerando che nessuno in cantiere sta ripristinando la zona”.

A inizio dicembre l’assessore competente aveva riferito in commissione consiliare che i lavori sarebbero dovuti finire entro la metà di febbraio: “Non si vedono operai al lavoro da un mese“, attacca ancora Orsi.

Il consigliere conclude: “Vediamo come si comporterà l’amministrazione che ha consentito che tutto ciò accadesse. C’è solo da augurarsi che non si faccia male nessuno altrimenti il ritardo ormai siderale sarà l’ultimo dei problemi”.