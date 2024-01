Calcio, Ermanno Frumento: “Io un tifoso del Savona che ci ha messo l’anima nel momento più buio”

Il Comune di Savona ha premiato mister Ermanno Frumento per quanto fatto per i colori del Savona 1907 Fbc e per quelli del Città di Savona in questi quasi due anni. L’allenatore, ora fermo per motivi personali, aveva tenuto in piedi la squadra sotto la gestione dell’avvocato romano Cittadino, facendosi carico di numerosi oneri per mandare avanti il club con una proprietà distante.

Compreso che quel Savona avrebbe fatto poca strada (e infatti non si è iscritto al campionato), è stato tra gli ispiratori della nascita del Città di Savona, club che si pone l’obiettivo ambizioso di non disperdere la tradizione biancoblù anche in assenza dello storico marchio. Presenti in sala, i dirigenti e i giocatori legati all’allenatore savonese. A premiarlo, l’assessore allo sport Francesco Rossello, il consigliere Aureliano Pastorelli, il deleegato CONI Roberto Pizzorno e la dirigente del Città di Savona Nadia De Marchi.

L’auspicio è che gli sforzi compiuti nella scorsa stagione portino a compattare la tifoseria, ora divisa tra chi riconosce e chi no nel Città di Savona la continuazione della storia del Vecchio Delfino: “Spero in futuro di vederci per parlare di calcio – ha esordito l’allenatore-. Questa iniziativa del Comune mi ha fatto molto piacere perché l’anima ce l’ho messa. Lo scorso anno abbiamo fatto un mezzo miracolo. Speriamo di poter tornare a gioire in altre categorie. So che è difficile ma spero che prima o poi si riuscirà a unire tutta la tifoserie. La squadra ne ha bisogno. Vero è solo un simbolo, ma vuole dire tanto.

Il 21 febbraio ripartirà il campionato. La squadra ora allenata da mister Roberto Biffi si trova al terzo posto, ad appena due posti dall’Albissole capolista. Ospiterà il Borgio Verezzi, seconda forza del torneo. Mister Frumento ha fiducia nella squadra da lui costruita e ulteriormente rinforzata nella finestra invernale: “Il Città di Savona è una squadra forte. Ringrazio uno dei miei ragazzi, Stefano Caredda, per avermi sostituito brillantemente. La squadra è stata ulterirmente rinforzata. Biffi è un mister importante e capace. Ci vorrà chiaramente anche un po’ di fortuna. Mi sentirò con lui. Ho grande fiducia che si possa raggiungere l’obiettivo”.

L’unica nota stonata è stata la notizia portata dall’assessore Rossello, che ha annunciato l’esito negativo del tentativo di aggiudicarsi il bando per il rifacimento del terreno di gioco del Bacigalupo in erba sintetica. Senza forse, l’erba sintetica sarebbe un passaggio chiave per rendere appetibile l’impianto e quindi generare un circuito virtuoso di investimenti. L’assessore ha però rassicurato: “Ce la metteremo tutta per far giocare il Savona nella sua casa. E al club chiedo di togliere al più presto ‘città di’ e tornare a chiamarsi Savona”.

Le parole delle istituzioni e di mister Ermanno Frumento