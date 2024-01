Savona. Un’emozione praticamente impossibile da nascondere per Ermanno Frumento durante la premiazione dedicatagli per gli ultimi due anni in biancoblù. Prima con il Savona FBC 1907 e poi con il Città di Savona, Frumento è sempre stato definito un “condottiero” dai suoi ragazzi e dagli appassionati sportivi savonesi.

E questa sera per lui c’era una parte dei suoi ex giocatori, esponenti societari, federali amici e amici di una vita. La commozione non è riuscita trattenerla, mentre svolgeva il proprio discorso, con l’applauso di tutta la Sala Rossa a dimostrare tutto l’affetto nei suoi confronti.

“Ad Ermanno Frumento con riconoscenza per aver traghettato il Savona Calcio nel momento più difficile della sua storia contribuendo al rilancio dei colori biancoblù“. Questo il messaggio presente sulla targa consegnata al tecnico savonese.