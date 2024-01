Stadio Bacigalupo. L’assessore Rossello: “Non assegnato bando sintetico. Savona ripartito grazie al Città di Savona. È più di un marchio, è passione”

L’assessore del Comune di Savona Francesco Rossello ha premiato nella Sala Rossa l’allenatore Ermanno Frumento per quanto fatto in questi quasi due anni per i colori del Savona, consentendo ai colori biancoblù di continuare a esistere nonostante le note vicissitudini societarie. Ha fatto anche il punto sulla situazione dello stadio Valerio Bacigalupo. La brutta notizia è che Savona non si è aggiudicata i soldi del bando Sport e Periferie per il rifacimento del manto in sintetico.

“Tenevo tanto a questa premiazione – esordisce Rossello -. Frumento ha dato tantisismo al Savona e lo ha fatto nell’anno più buio. Si parlerà della stagione peggiore della storia del Savona, che però ha continuato a giocare e ad esistere grazie a Ermanno Frumento e ai dirigenti che lo hanno accompagnato. Il Savona non è un marchio ma una passione, una cultura e una storia. Ora abbiamo una società, il Città di Savona, che sta progettando, con un settore giovanile e che sta provando a salire di categoria. Il Savona è tornato grazie alla spinta che ha dato Ermanno“.

Il logo del Savona 1907 Fbc è in stand by, di proprietà dell’avvocato romano Massimo Cittadino. “Questo è l’unico Savona che c’è – puntualizza Rossello-. Mi auguro da tifoso che il nome sia provvisorio. I dirigenti del Città di Savona seguono da anni il Savona e si identificano con questi colori. È difficile fare progetti importanti senza i milioni. In questa città non c’è un grande gruppo imprenditoriale che sostiene la società. Ma sono sicuro che la città tornerà ad avere la squadra che merita“.

Sullo stadio Bacigalupo, l’assessore comunica che il Comune non si è aggiudicato il bando che avrebbe garantito i fondi per il rifacimento del manto erboso: “Abbiamo avuto una notizia negativa sul Bacigalupo nell’ambito del bando Sport e Periferie. L’aspetto positivo è che grazie agli attuali gestori del Bacigalupo abbiamo un progetto che rimane riguardo al sintetico. Vogliamo con calma recuperare il Bacigalupo. Lo abbiamo riaperto dopo anni. I gestori si stanno dando da fare. Abbiamo chiesto l’omologazione sebbene sia necessario fare dei lavori per renderlo agibile visto che il terreno di gioco è in condizioni pessime. Spero che il Savona possa tornare l’anno prossimo a giocare al Bacigalupo”.