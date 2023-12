Savona. Incidente stradale, intorno alle 11, a Savona. È successo in via Stalingrado, dove si è verificato un frontale tra un’auto ed uno scooter che poteva avere certo conseguenze ben peggiori.

Stando a quanto riferito, la vettura, guidata da un uomo anziano, all’improvviso e per cause ancora da accertare, ha invaso la corsia opposta, dove sopraggiungeva lo scooter, guidato da una donna. Il mezzo a 4 ruote viaggiava in direzione centro, mentre quello a 2 ruote verso l’autostrada.

L’impatto è stato violento, con la donna che è stata sbalzata dalla sella, mentre l’auto ha concluso la sua corsa sopra il marciapiede, contro un albero.

Immediata la chiamata ai soccorsi. Sul posto, due ambulanze della croce Oro Mare di Savona e l’automedica del 118. Presenti anche gli agenti della polizia locale per i rilievi del caso e per regolare il traffico, che ha subito rallentamenti.

La donna, che ha riportato in particolare una ferita ad una gamba, è stata trasportata, in codice giallo, all’ospedale San Paolo di Savona, dove è stato accompagnato anche l’anziano, in codice verde, solo per accertamenti.