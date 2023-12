Savona, dopo le luminarie in Corso Italia in arrivo anche quelle di via Paleocapa

Savona. Dopo le luminarie di corso Italia, quelle offerte da Amazon Music e riportanti le frasi dei successi estivi di Annalisa Scarrone, stanno per arrivare anche quelle di via Paleocapa. A sostenere i costi saranno questa volta, più tradizionalmente, i commercianti della via: da quest’anno, però, “grazie” allo spostamento del mercato, si è aggiunto l’apporto degli ambulanti che permetterà, dopo alcuni anni, di tornare a installare le luminarie a centro strada.

“Non succedeva più da qualche tempo – ricorda Laura Filippi, presidentessa di Ascom – negli scorsi anni infatti venivano messe soltanto sotto i portici. Invece questa volta saranno al centro della strada. Si tratterà di ‘fiocchi di neve’ molto scenografici, luminarie ‘importanti’ e di grande metratura“. Non è stato possibile averle in tempo per l’accensione dell’albero, avvenuta sabato, a causa dei costi lievitati molto negli ultimi anni. Importante quindi il contributo degli ambulanti, più di 1500 euro, che ha permesso di raggiungere la cifra necessaria. “Avremo continuità su tutta la via – annuncia Filippi – partendo dalla Torretta fino a piazza del Popolo”. L’installazione era attesa per oggi, ma il maltempo ha obbligato la ditta a rinviare: sarà quindi necessario attendere ancora qualche giorno. “Ma saranno funzionanti sicuramente prima del fine settimana” promette Filippi.

A quel punto entrambe le vie principali dello shopping, il “salotto buono” della città, saranno illuminate: via Paleocapa in modo più consueto, mentre corso Italia (e via Manzoni) con i versi colorati di “Bellissima”, “Ragazza Sola” e “Mon Amour”, le canzoni con cui la cantante valbormidese Annalisa ha fatto ballare tutta Italia in questi mesi. Decorazioni sicuramente insolite (che come prevedibile hanno diviso i savonesi tra apprezzamenti e critiche, ma anche attirato reazioni social da tutta Italia) a cui i negozianti hanno comunque affiancato anche qualcosa di più tradizionale a bordo strada. Senza dimenticare i tanti eventi grandi e piccoli che animeranno l’area pedonale: la stessa Ascom, ad esempio, insieme a Confcommercio sarà il 10 dicembre in piazza Sisto IV con un gazebo per regalare animazione per i bambini e raccogliere fondi per il Gaslini.

Anche le vie limitrofe si accenderanno: “Le luci sono già presenti in via Luigi Corsi e in questi giorni arriveranno in via Astengo, via Niella, via Montenotte, via Pia e piazza Pertini” annuncia Filippi. Per ottenere questo risultato, racconta, “abbiamo aiutato i negozianti fornendo loro i contatti diretti e sollecitando gli installatori a praticare prezzi agevolati. A mio avviso oltre il 70% della città sarà illuminata“. Un risultato non scontato dopo che la crisi economica prima e la pandemia poi avevano progressivamente “spento” il Natale in diverse zone della città.

Farà eccezione corso Tardy e Benech: in quel caso le dimensioni della via rendono impossibile raggiungere un budget sufficiente per i negozi presenti. Sarà presente solo la stella installata dal Comune al centro della rotonda, uguale a quelle visibili davanti alla Torretta e a Villapiana.