Savona. Dicembre è arrivato e il savonese è pronto ad immergersi nell’atmosfera di Natale, con le città addobbate e illuminate a festa. Non può mancare ovviamente l’albero e, se alcuni comuni hanno deciso di attendere – come da tradizione – il giorno dell’Immacolata, altri hanno preferito anticipare a questo weekend la cerimonia di accensione.

È successo ad esempio a Savona, a Loano e ad Albenga, dove una folla ha atteso con trepidazione il momento dell’accessione. Avvenuta tra spettacoli, esibizioni di canto, di danza e tante sorprese.

A Savona, ad esempio, ad arricchire la spettacolo dell’accensione in piazza Sisto le esibizioni dei bambini della scuola di danza Pro Art e del coro DNA musica. Proprio durante le loro performance, all’improvviso, l’albero ha “preso vita” irradiando i molti presenti. La festa è poi continuata grazie al pianoforte suonato da un artista di strada e all’intrattenimento itinerante della Banda Forzano. Nelle vie del centro, inoltre, sono apparse le luminarie di Amazon Music con gli ultimi successi della cantante valbormidese Annalisa.

Ad Albenga, invece, la cerimonia è stata accompagnata dal pianoforte e dalla voce di Roberta Monterosso e dallo show dei trampolieri. L’evento è stato presentato da Nicole Vio. Grande novità di quest’anno, la torre Malasemenza che si è animata grazie al video mapping per raccontare la storia di Albenga a grandi e piccini, oltre alle tradizionali proiezioni architetturali che da oggi abbelliranno le facciate di edifici e monumenti del centro storico (QUI il programma degli eventi ad Albenga).

guarda tutte le foto 27



Natale 2023: albero acceso a Savona, Albenga e Loano

A Loano, la festa è iniziata alle 16.30 con l’esibizione del gruppo “U Gunbu de Loa-Verzi” e lo spettacolo offerto dalle “Luci itineranti”, una magica sfilata di artisti, giocolieri ed acrobati vestiti con abiti illuminati da migliaia di luci che brillano nella notte. I nove artisti dello spettacolo hanno danzato sui trampoli, fatto volteggiare attrezzi di giocoleria luminosa, si sono esibiti in acrobazie aeree su una struttura itinerante, volteggiano e danzano tra il pubblico. Una ballerina addestratrice ha accompagnato con i suoi gentili gesti i grandi destrieri bianchi mentre altri due performer hanno mosso a tempo di musica due maestosi cavalli bianchi luminosi. All’accensione dell’albero di Natale hanno partecipato anche gli ospiti della residenza protetta Ramella di Loano (QUI il calendario completo degli eventi natalizi a Loano)

Ma non solo l’albero, ad addobbare e scaldare con la magia del Natale le città savonesi anche le luminarie. Questa sera sono state accese anche a Cairo Montenotte che però, come la maggior parte dei comuni valbormidesi, attenderà la prossima settima per l’accendere dell’albero di Natale: mercoledì 6 toccherà a quello in corso Martiri, mentre l’albero di piazza della Vittoria sarà acceso l’8 dicembre (QUI il programma di tutti gli eventi previsti per il periodo natalizio).