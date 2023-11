Casa di Babbo Natale, pista di pattinaggio, weekend a tema Disney e mercatini: Cairo si accende per le feste

Cairo Montenotte. Spettacoli, fiere, mercatini, giochi, iniziative benefiche, concerti, mostre. Sarà un mese ricco per Cairo Montenotte, che vuole festeggiare in grande stile il Natale con un calendario di eventi per grandi e piccini.

“Il nostro intento – spiega l’assessore alla Cultura Caterina Garra – è quello di promuovere e valorizzare il nostro territorio innanzitutto creando un’atmosfera natalizia con le luci, l’albero, la filodiffusione, le decorazioni lungo le vie, con gli eventi che ci saranno dai primi di dicembre fino alla Befana. Il programma prevede il coinvolgimento di Pro Loco, Civ, commercianti, la banda, scuole di danza e di canto, associazioni culturali e di volontariato, anche l’istituto comprensivo e le scuole superiori. Insomma una bella collaborazione da più parti, ringrazio personalmente tutti per l’impegno e l’aiuto che daranno”.

Due gli alberi di Natale che illumineranno la città. Uno, artificiale, sarà posizionato al centro di piazza della Vittoria, così come lo scorso anno ci si potrà entrare per scattare una foto ricordo. La cerimonia di accensione sarà venerdì 8 dicembre (ore 17:00), a seguire avverrà l’inaugurazione della Casetta di Babbo Natale in via della Valle. Ma non solo, il giorno dell’Immacolata sono diverse le iniziative in programma: dal mercatino natalizio a cura della Pro Loco, al concerto del Coro Monteverdi di Cosseria e alla sfilata Kairus “Sulle Orme di Francesco”. Non mancheranno nemmeno i piatti tipici del periodo: a pranzo la polentata e al pomeriggio frittelle e vin brulè. Durante tutta la giornata sarà possibile anche comprare le stelle di Natale e di Cioccolato per aiutare l’AIL – Associazione italiana contro le leucemie-linfomi e mieloma.

Il secondo albero, decorato con le palline realizzate dagli allievi delle scuole elementari, sarà in corso Martiri: l’accensione avverrà mercoledì 6 dicembre e sarà arricchita dal concerto dei bambini e da un laboratorio dedicato agli addobbi natalizi a cura del Cea. Per l’occasione si occuperà dell’animazione Capriole sulle nuvole.

Ma non solo, il centro storico e le vie principali saranno illuminate dalle luminarie, che porteranno l’atmosfera natalizia in tutta la città. Saranno accese nei prossimi giorni. In via Roma e piazza della Vittoria non mancherà la filodiffusione con le canzoni di Natale che verranno trasmesse tutta la giornata.

Come detti, gli eventi partiranno questo fine settimana: domani, venerdì 1 dicembre, è prevista l’anteprima dell’apertura della pista di pattinaggio in piazza della Vittoria, dove si terrà l’esibizione della scuola di pattinaggio “Le Torri Aurora”; alla sera La Banda Puccini presenterà il tradizionale Concerto di Santa Cecilia. Sabato 2 invece giochi da tavolo e di ruolo in biblioteca e la visita guidata al Ferrania Film Museum. Mentre domenica numerosi appuntamenti anche a Ferrania, con il mercatino “Natale nel Borgo” e il concerto all’Abbazia di Ferrania, dove al pomeriggio verrà inaugurato “Il presepe di Adelasia”.

Diversi gli appuntamenti che seguiranno nei weekend successivi (di seguito il programma completo), un fine settimana (15-16-17 dicembre) sarà a tema Disney con musical, spettacoli teatrali, esibizioni di canto e di danza e convegni sulla storia del fondatore di una delle case di produzione più famosa al mondo. La sera di sabato 16, inoltre, negozi aperti e intrattenimento nei locali per la Shopping Christmas Night. Mentre domenica 17 ci terrà la tradizionale Fiera del cappone.

Il ricco calendario di eventi si concluderà sabato sabato 6 gennaio con l’estrazione dei biglietti vincenti del concorso del Civ “A Natale Sogna con noi!” e alle 15.00 la Caccia alla Befana e la corsa dei Befanoni a cura di VB Eventi in collaborazione con Atletica Cairo.

IL PROGRAMMA

Venerdì 1 dicembre

– Fino al 31 dicembre prosegue l’Iniziativa del Consorzio il Campanile “A Natale Sogna con noi!”, con fantastici premi in palio, esposti in Via Buffa. Cosa aspetti? Realizza il tuo sogno…

– Ore 17.00 in Piazza della Vittoria – Anteprima apertura Pista di Pattinaggio “Cairo On ice” con esibizione degli allievi della Scuola di pattinaggio artistico “Le Torri Aurora”

– Ore 17.30 presso il Foyer del Teatro O. Chebello Inaugurazione Mostra di Angelo Bagnasco “Ricerche, segni, colori, luce”

– Ore 21.15 presso il Teatro O. Chebello La Banda Musicale G. Puccini presenta il Concerto di Santa Cecilia

– Anteprima delle palline di Natale “Art’è Natale a Cairo”

Sabato 2 dicembre

– Dalle ore 10.00 alle 18.00 presso il Ferrania Film Museum, “Una giornata con la P30”: ore 10.00 visita guidata del museo a cura di Alessandro Bechis e Lidia Giusto; trasferimento presso la sede della Film Ferrania (azienda produttrice della pellicola P30), talk con interventi di Gerardo Bonomo, Felix Bielser, Bellini chimica e Andrea Valsanini; a seguire shooting fotografico e omaggi ai partecipanti.

– Dalle 14.30 alle 18.00 presso la Biblioteca Civica di Cairo M.tte Giornata dedicata al gioco da tavolo e di ruolo aperto a tutti a cura dell’associazione culturale Multiversorum Magistri.

– Ore 15.00 inaugurazione della pista di pattinaggio “Cairo on Ice” con Atmosfera Danza

– Ore 17.00 “Cairo accende il Natale” con luminarie e filodiffusione

Domenica 3 dicembre

– Dalle ore 11.00 nel Borgo di Ferrania “Natale nel Borgo” mercatino di natale

– Ore 15.00 Inaugurazione ufficiale della pista di pattinaggio su ghiaccio “Cairo On Ice” con animazione a cura de “La danza È…“

– Dalle ore 15.00 in Piazza della Vittoria Giochi e animazione a cura di VB eventi: I Pirati dei CAIRaibi hanno rubato il sacco di Babbo Natale pieno di regali…Aiutalo a ritrovarlo e a salvare il Natale

– Alle ore 16.30 presso l’Abbazia di Ferrania inaugurazione de “Il presepe di Adelasia”

– Alle ore 21.00 presso l’Abbazia di Ferrania Concerto di Natale con la partecipazione del tenore Maximilian Daum dell’Opera di Berlino e del Coro dell’Abbazia di Ferrania. Ingresso libero

Mercoledì 6 dicembre

Per il Natale in Corso Martiri

– Dalle ore 15.00 nei giardini dell’Istituto Comprensivo di Cairo Montenotte, canti a cura dei bambini della Scuola primaria di Cairo Montenotte

Animazione a cura di Capriole sulle nuvole

– Laboratorio a cura del CEA (addobbo dell’albero con le palline realizzate dagli alunni con materiale di recupero)

– Frittelle per grandi e piccini

– Ore 17.00 accensione albero

Venerdì 8 dicembre

– Dalle ore 9.00 nel centro storico “Rassegna dei Ricordi a … Natale”, mercatino natalizio a cura della Proloco di Cairo

– Ore 12.00 in Piazza della Vittoria polentata a cura della Proloco di Cairo

– Dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18 in piazza Stallani vendita delle stelle di Natale e di Cioccolato con ricavato in favore di A.I.L. a cura della Pro Loco

– Dalle 15.30 in Piazza della Vittoria frittelle e vin brulè

– Ore 16.30 a Porta Soprana Concerto Coro Monteverdi di Cosseria

– Ore 17.00 Sfilata Kairus “Sulle Orme di Francesco”

– Alle 17.30 Accensione albero di natale in piazza

– Ore 18.00 in via della Valle Inaugurazione della Casetta di Babbo Natale a cura del CIV

Sabato 9 dicembre

– Dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18 in piazza Stallani vendita delle stelle di Natale e di Cioccolato con ricavato in favore di A.I.L. a cura della Pro Loco

– Ore 16.00 trekking urbano: “Il Presepe di Francesco” , scopriamo insieme la storia del Presepe di San Francesco, racconto a cura di Anna Maria Musso

– Dalle 16.00 alle 18.00 in Piazza della Vittoria nella casetta degli Elfi di Babbo Natale iniziativa benefica “Ti faccio un dono”, raccolta di giocattoli nuovi a cura della consulta giovanile

– Dalle ore 15 in Piazza della Vittoria Giochi e animazione a cura di VB eventi: i giochi medievali di Francesco

– Ore 16.30 presso la Chiesa di San Lorenzo Concerto “Un pizzico di Natale” a cura di Ars gratia Artis Duo, mandolino e chitarra

Domenica 10 dicembre

– Ore 15.30 in Piazza della Vittoria esibizione Natalizia e danze occitane a cura di ASD La Danza è…di Irene Bove

– Dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18 in piazza Stallani vendita delle stelle di Natale e di Cioccolato con ricavato in favore di A.I.L. a cura della Pro Loco

– Ore 17.00 in Biblioteca presentazione e inaugurazione mostra fotografica “Noi e il ’68”, immagini, volti e luoghi della Valbormida di fine anni sessanta negli scatti dell’archivio fotografico Ferrania Film Museum. Proiezione del cortometraggio Vampyricon 2 a cura dell’ Istituto Patetta

Lunedì 11 dicembre

– Ore 12.00 Conferenza stampa del cortometraggio Pentaclub di Roberto Strazzarino presso la Sala di Rappresentanza della Biblioteca civica

Martedì 12 dicembre

– Ore 21.00 nel Teatro O. Chebello Concerto di Natale dell’Orchestra dell’Opera Carlo Felice Genova

Mercoledì 13 dicembre

– Ore 21.00 al Cinema Teatro Chebello proiezione del Film Pentaclub

Giovedì 14 dicembre

– Ore 21.00 al Cinema Teatro Chebello proiezione del Film Pentaclub

Venerdì 15 dicembre

– Ore 21.00 presso il Teatro O. Chebello “I Ragazzi di Music Style in Concerto 11 & 100 anni di emozioni Disney” con la partecipazione del Soprano Daniela Tessore – supportati dalla Franco Tessore Associazione Culturale. Iniziativa benefica pro Associazione Diversamente Valbormida

Sabato 16 dicembre

– Ore 15.00 apertura Casetta di Babbo Natale a cura del CIV

– Ore 15.30 in Piazza della Vittoria “Canti senza Tempo Disney” esibizione canora della Scuola di canto Vocal Art di Francesca Varaldo

– Ore 16.30 in Piazza della Vittoria “Storie senza Tempo Disney” esibizione della Scuola Atmosfera Danza di Bracco Gabriella

– Ore 21.00 Musical “Incanto” ispirato al film Disney ENCANTO, presso il Teatro O.Chebello (Stagione teatrale a cura di “Uno sguardo dal palcoscenico”)

– Shopping Christmas Night…il Natale dei commercianti, apertura straordinaria serale delle attività commerciali e intrattenimento dei pubblici esercizi

Domenica 17 dicembre

– Dalle 8.00 Piazza XX Settembre e Piazza Garibaldi Fiera del cappone

– Ore 15.00 apertura Casetta di Babbo Natale a cura del CIV

– Ore 15.00 in Piazza della Vittoria e centro storico “Il Fantastico Mondo Disney”, animazione a cura di Emmesse Eventi: spettacolo di Bolle di sapone con Peter Pan, baby dance con i personaggi, spettacolo con le mascotte Deluxe

Disney, truccabimbi e tanti altri giochi…

– Ore 17.00 presso la biblioteca “100 ANNI CON WALT DISNEY: L’ARTE DI RACCONTARE STORIE SENZA TEMPO”, iniziativa promossa da “I Presidi del Libro” e “Symposium arte e cultura“

Mercoledì 20 dicembre

– Ore 21.00 presso il Teatro O. Chebello Concerto di Natale delle scuole medie

Sabato 23 dicembre

– Ore 15.00 apertura Casetta di Babbo Natale a cura del CIV

– Ore 16.30 in Piazza Stallani Premiazione “Un pensiero per Natale…” il premio verrà consegnato direttamente da Babbo Natale

– Ore 17.00 presso il Teatro O. Chebello Asd La Danza è… di Irene Bove presenta “Il sogno di Clara”, ingresso a offerta, il ricavato verrà devoluto a ODV Raggio di Sole-Villa Sanguinetti

Sabato 6 gennaio

– estrazione “A Natale Sogna con noi!” a cura del CIV

– Ore 15.00 Caccia alla Befana e corsa dei Befanoni a cura di VB Eventi in collaborazione con Atletica Cairo