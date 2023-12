A Savona le luminarie di Amazon Music con i successi di Annalisa

Savona. Amazon Music e Annalisa danno il via al Natale portando in scena i testi più famosi della cantante valbormidese. I versi di “Bellissima”, “Ragazza Sola” e “Mon Amour”, che ci hanno fatto ballare tutti in questi mesi, da oggi brillano vivaci per le strade di Savona.

Le inaspettate luci e addobbi natalizi accompagneranno i cittadini, fan e passanti facendoli entrare nel perfetto mood natalizio, dal 2 dicembre 2023 al 6 gennaio 2024.

“Vedere Savona, città che mi ha visto crescere, illuminata dalle frasi delle mie canzoni, mi emoziona davvero e di certo renderà questo Natale per me speciale” ha dichiarato Annalisa.

Quest’anno Annalisa e Amazon Music hanno fatto un regalo speciale ai fan per celebrare le festività natalizie presentando “Christmas (Baby Please Come Home) (Amazon Original)”, disponibile esclusivamente su Amazon Music.

Il nuovo esclusivo Amazon Original è anche pubblicato in un’edizione speciale del nuovo album di Annalisa “E poi siamo finiti nel vortice” (Amazon Music Edition) rilasciato il 24 novembre e disponibile esclusivamente su Amazon Music.