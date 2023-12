Letimbro “secchiona” con le prime della classe. Oliva: “Siamo sempre pronti alla battaglia. Ottima prova, non parlo di arbitri”

La Letimbro pareggia 2 a 2 contro il Città di Savona capolista. La squadra di mister Maurizio Oliva ottiene un punto importante per consolidare una posizione di classifica tranquilla contro gli Striscioni. In precedenza, i gialloblù avevano fermato sul pari in casa anche il Multedo, presentatosi anch’esso al Briano al vertice della classifica. Un punto che lascia anche un po’ di amaro in bocca per la traversa colpita nel finale di gara da Molinari.

“Non parlo degli arbitri – esordisce mister Oliva -. Abbiamo fatto una buona partita, una battaglia. Siamo sempre pronti a fare battaglia. Molte volte siamo inferiori come qualità e dobbiamo quindi sopperire con la grinta e la voglia. Secondo me ci manca qualche punto. Abbiamo tante assenze e quindi chi gioca sta accusando un po’ di fatica ma va benissimo così”.

Oggi l’esordio per il nuovo acquisto Ciciliot: “Sapevamo di dover giocare contro un’ottima squadra con l’entusiasmo della prima in classifica – prosegue – . Li abbiamo fermati come avevamo fatto col Multedo. Come secondo portiere arriverà Trozzola dalla Vadese. Ringrazio la società azzurrogranata. Abbiamo preso Lanzarotti, un giocatore fortissimo che ci potrebbe far fare un salto di qualità”.

“Nel girone di ritorno vorrei perlomeno replicare quanto fatto all’andata. Sarà difficile per le molte trasferte a Genova, non è mai facile andare la”, conclude l’allenatore gialloblù.