Auto contro un muro sulla provinciale a Millesimo: quattro feriti

Millesimo. E’ di quattro feriti il bilancio di un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di oggi a Millesimo, lungo la strada provinciale 28 bis.

Secondo quanto appreso, intorno alle 15.30, per cause ancora in via di accertamento, un’auto è andata ad impattare violentemente contro il muro di protezione. A bordo, oltre al conducente, altre tre persone.

Immediato l’intervento sul posto dei vigili del fuoco e delle ambulanze della pubblica assistenza, la Croce Bianca di Cairo Montenotte, la Croce Verde di Murialdo e la Croce Bianca di Carcare.

Tutti gli occupanti della vettura sono stati estratti dall’abitacolo e soccorsi dal personale sanitario: alla fine sono stati trasportati all’ospedale San Paolo di Savona, non sono in gravi condizioni nonostante la dinamica e l’urto del veicolo.

Forse all’origine della perdita di controllo del mezzo da parte del guidatore l’asfalto viscido.