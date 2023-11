Campionato Invernale di Marina di Loano: vento e sole per il secondo weekend di regate

Loano. Secondo fine settimana di regate, sabato 25 e domenica 26 novembre, per la 6a edizione del Campionato Invernale di Marina di Loano, organizzato dal Circolo Nautico Loano in collaborazione con il main partner Marina di Loano e lo Yacht Club Marina di Loano. Sabato 25 novembre la giornata è cominciata con il briefing degli equipaggi ospitato nella main lobby dello Yacht Club Marina di Loano dove, con la regia del presidente del Comitato di Regata Fabio Barasso, i concorrenti affrontano l’analisi delle regate del fine settimana precedente e a seguire quella sulle condizioni meteo previste per il fine settimana.

Una volta in mare, alle 11:40, il Comitato di Regata ha dato il via alle procedure di partenza con vento tra i 12 e i 14 nodi, mare calmo e sole per le classi ORC e per quelle delle classi Libera con Spinnaker, che hanno disputato una regata costiera di 16 miglia con percorso da Marina di Loano all’isola della Gallinara e ritorno.

Per le due classi Libera a Vele Bianche è stata invece organizzata una costiera di 8 miglia: dopo la partenza la prima boa da doppiare, è stata posizionata all’altezza di Borgio Verezzi, la seconda all’altezza di Borghetto Santo Spirito e ritorno a Marina di Loano. Qui il Comitato di Regata pone ormai tradizionalmente l’arrivo “a terra”, che prevede che le imbarcazioni taglino il traguardo attraversando la linea immaginaria disposta tra la meda posizionata all’estremo della diga foranea del porto e una boa posizionata in mare.

Domenica 26 novembre, dopo una lunga attesa del vento, la regata in programma ha preso il via con una brezza da sud-sud ovest d’intensità fino a 15 nodi su un percorso a bastone di quattro lati per un totale di 4,5 miglia per le classi ORC e Libera con spinnaker. A loro volta, le classi Libera a vele bianche hanno disputato un percorso a bastone di due lati.

“Il campo di regata di Loano si conferma così ancora una volta come location ideale per organizzare eventi velici, grazie anche al supporto di Marina di Loano nostro main partner con il quale lavoriamo in sinergia”, ha dichiarato a conclusione della giornata di domenica Gianluigi Soro, presidente del Circolo Nautico Loano organizzatore del Campionato Invernale di Marina di Loano che, con 42 imbarcazioni iscritte, è più partecipato della Liguria.

LA CLASSIFICA

Classe ORC B

1° cl. ORIENTE di Giulio Bellotti pt. 6

2° cl. EMMA 3 di Emanuela Verrina pt. 9

3° cl. ACCIUGA di Giovanni Cravetto pt. 12

Classe ORC C

1° cl. BRANCALEONE di Ciro Casanova pt. 6

2° cl. CORTO MALTESE di Michele Colasante pt. 6

3° cl. CIRCE di Andrea Nasuti pt. 15

Classe ORC D

1° cl. AILE BLANCHE di Simone Eandi pt. 4

2° cl. OPHE´LIE di Lorenzo Novaro pt. 8

3° cl. PYXIS di Matteo Basile pt. 14

Classe LIBERA SPI 2

1° cl. PULCE di Andrea Opizzo pt. 7

2° cl. KAI ZEN di Giorgio Possio pt. 8

3° cl. BEATRICE di Gian Piero Francese pt. 14

Classe LIBERA SPI 3

1° cl. GRAZIA di Alessandro Agosta pt. 7

2° cl. PEGGY di Christian Nadile pt. 9

3° cl. CRISTIANA di Mariateresa La Ferla pt. 11

Classe LIBERA VELE BIANCHE 2

1° cl STROLAGA II di Alessandro Savasta Fiore pt. 3

2° cl. MELTEMI di Lorenzo Pamparino pt. 6

3° cl. VOLUPTE di Rocco Piscopo pt. 11

Classe LIBERA VELE BIANCHE 3

1° cl. TUARA di Alberto Schivo pt. 8

2° cl. BRIC PALUC di Giovanni Saccomani pt. 6

3° cl. MAMI dI Mario Boccardo pt. 8

Il Campionato Invernale di Marina di Loano proseguirà sabato 16 e domenica 17 dicembre con le prove della quinta e sesta giornata.