Il savonese si conferma ancora al vertice per la qualità delle acque e della balneazione con i numerosi riconoscimenti ottenuti con la Bandiera Blu 2024. Per i vessilli consegnati oggi a Roma dalla Fee, grande soddisfazione da parte dei sindaci e degli amministratori locali dei Comuni balneari, con particolare riferimento all’imminente stagione estiva.

“Anche quest’anno la Liguria ottiene la prima posizione nella classifica delle Bandiere Blu in Italia, un risultato di cui non possiamo che essere orgogliosi – commenta il presidente ad interim della Regione Liguria – Le nostre località balneari sono sempre più attrezzate, efficienti e sostenibili, il tutto a vantaggio dell’attrattività del nostro territorio e del benessere di tutti i liguri. Un grazie a tutte le realtà, dai Comuni al comparto turistico e balneare, che hanno lavorato e continuano a lavorare per costruire questa grande qualità, un fiore all’occhiello per la nostra Regione”.

“Ci confermiamo per il quindicesimo anno consecutivo come la regione che ha il mare più bello d’Italia con maggior numero di Bandiere Blu – commenta l’assessore regionale al Turismo – Voglio ringraziare i nostri imprenditori balneari perché ricevere questo riconoscimento non significa avere semplicemente il mare pulito ma anche che le nostre località, le nostre spiagge e i nostri porti turistici sono i migliori a livello di attrezzature e accoglienza. A tal proposito annuncio che anche quest’anno realizzeremo, in collaborazione con Consulta regionale per la tutela dei diritti della persona handicappata, Inail direzione regionale Liguria e Associazione italiana sclerosi multipla, la Guida Mare Accessibile: un vademecum utile per individuare gli stabilimenti balneari e le spiagge libere dove è garantita l’accessibilità alla battigia e al mare alle persone disabili”.

“Anche quest’anno la Liguria si è distinta per la qualità delle sue spiagge e del suo mare – commenta l’assessore regionale all’Ambiente – Si tratta di un risultato molto positivo non solo per il turismo, ma anche per l’ambiente, perché significa che le nostre acque hanno un’elevata qualità e che gli investimenti fatti in questi anni nel campo della depurazione hanno dato i loro frutti. Un lavoro svolto grazie alla collaborazione delle amministrazioni comunali e delle attività di controllo, monitoraggio e analisi della qualità delle acque di Arpal”.

“Le nostre spiagge si confermano la destinazione preferita dei vacanzieri: questo anche perché i 30.000 imprenditori balneari italiani ci mettono professionalità, esperienza e tanta passione, ma, oggi, hanno assolutamente bisogno di certezze per il futuro” – ha dichiarato Antonio Capacchione, presidente del Sindacato Italiano Balneari aderente a FIPE/Confcommercio.

Le Bandiere Blu conquistate dai Comuni italiani salgono a 236 (10 in più rispetto al 2023) e rappresentano un fattore importante per la crescita e la valorizzazione dei nostri territori. Le località turistiche a vocazione marittima, infatti, registrano valori migliori rispetto alla media nazionale, così come confermato in questi giorni dall’Istat.

“La balneazione attrezzata italiana con i suoi servizi di eccellenza costituisce un fattore di competitività di queste località – ha continuato Capacchione e, complessivamente, del Paese nel mercato internazionale delle vacanze, pertanto sarebbe estremamente dannoso per tutti lederla o distruggerla”.

La “questione balneare”, che coinvolge un settore strategico per l’economia del Paese, poi, è molto delicata perché riguarda decine di migliaia di famiglie che rischiano di perdere le proprie imprese e l’unico reddito da lavoro.

“Auspichiamo che quanto prima si emani una legge che concilii l’esigenza della concorrenza con la tutela dei diritti degli imprenditori balneari – ha concluso il presidente del Sindacato: dalla conservazione del lavoro, alla salvaguardia della proprietà aziendale, fino alla tutela del loro legittimo affidamento nelle leggi e nei provvedimenti delle Istituzioni. Tutto questo a vantaggio dell’ambiente, dell’offerta turistica, dell’economia, dell’occupazione e, in modo particolare, dell’immagine del Bel Paese”.

La novità è rappresentata dal riconoscimento a Borgio Verezzi: “Anni fa abbiamo detto che Borgio Verezzi è unica… per consapevolezza, per orgoglio… In realtà ognuno di noi e ogni paese è unico: per storia, tradizioni, caratteristiche… Ma siamo andati oltre e abbiamo voluto definire meglio la nostra unicità: mare, grotte e teatro, nessun paese in Italia vanta queste tre caratteristiche unite! Poi, intorno a questo nucleo forte, possiamo aggiungere i sentieri e le cave, le borgate, i centri storici e le tante bellezze che lo arricchiscono. Il tempo passa… il paese è sotto gli occhi di tutti, tanti sono gli aspetti da considerare e valorizzare (tra tutti evidenziamo la cura del territorio e il PUC approvato da tutto il Consiglio comunale), ma concentriamoci sulle nostre tre principali unicità e vediamo i risultati ottenuti” commenta il sindaco Renato Dacquino.

“E arriviamo oggi, dopo un percorso impegnativo, all’ottenimento della Bandiera Blu. Un percorso che ha visto impegnate tante persone, tecnici e funzionari comunali, amministratori, oltre ad esperti esterni: è un percorso che può e deve continuare, con la collaborazione di tutta la nostra comunità” conclude il primo cittadino.

Ceriale si aggiudica ancora la Bandiera Blu, l’importante vessillo per la qualità delle spiagge, delle acque di balneazione e di tutti i servizi offerti dai lidi privati e comunali del litorale cerialese. E’ il nono anno consecutivo! La Bandiera Blu è un riconoscimento internazionale assegnato alle località turistiche balneari che soddisfano criteri di qualità relativi alla pulizia delle spiagge, delle acque di balneazione e ai servizi offerti. Istituito nel 1987 dall’organizzazione non governativa e no profit Fee (Foundation for Environmental Education), il programma “Bandiera Blu” è condotto in 76 nazioni in tutto il mondo con l’obiettivo di promuovere nei Comuni costieri e lacustri una gestione sostenibile del territorio prestando particolare cura per l’ambiente.

A ricevere il vessillo nella tradizionale cerimonia a Roma il vice sindaco e assessore comunale al demanio Luigi Giordano e il consigliere comunale Marcello Stefanì.

Ma non solo: grazie al contributo regionale per la tutela della costa, pari a 50mila euro, ottenuto dall’amministrazione comunale, nei prossimi giorni sono previsti interventi di grigliatura della sabbia e ripascimento per i tratti balneari cerialesi, oltre alla stessa manutenzione dei moli cittadini in vista dell’estate.

“Un altro bel segnale in vista della stagione turistica nonostante le incertezze che, purtroppo, pesano ancora sulla categoria dei balneari – afferma il sindaco di Ceriale Marinella Fasano -. Un riconoscimento agli operatori per aver saputo innovare la loro offerta, all’insegna dell’ambiente, dell’inclusione e della qualità dei servizi”.

“Siamo davvero felici di aver ricevuto anche quest’anno un riconoscimento così importante e premiale per le località balneari come Ceriale” sottolineano il vice sindaco e assessore Luigi Giordano e il consigliere comunale Marcello Stefanì.

“Anche per questo, con il nuovo contributo regionale andremo a migliorare ancora il nostro litorale, dalle fondamentali opere di ripascimento, fino alla grigliatura della sabbia nelle spiagge libere, oltre all’attenzione per i moli della passeggiata cerialese”.

“Auspichiamo che i fondi siano in arrivo per iniziare i lavori nel mese di maggio e concluderli entro i primi giorni di giugno. Si tratta di interventi che andranno ulteriormente a qualificare le nostre spiagge per l’inizio della stagione estiva, così come la nostra offerta balneare-turistica” concludono Giordano e Stefanì.

Doppia festa a Laigueglia per il doppio riconoscimento della Fee. Il borgo marinaro ha ottenuto sia la Bandiera Blu che la Bandiera Verde. Alla cerimonia di Roma era presente il sindaco Giorgio Manfredi. “La Bandiera Blu – sottolinea il primo cittadino – è un riconoscimento, frutto del lavoro svolto con impegno dall’amministrazione e dai balneari, che porta Laigueglia ad essere il fiore all’occhiello della Baia del Sole. Il riconoscimento della Fee è il traguardo di un processo virtuoso che punta a mantenere alta la qualità del mare e dei servizi”.

§”La Bandiera Blu riconosce realtà turistiche come la nostra la giusta attenzione alla depurazione, così come alla raccolta differenziata e a tutto quanto riguarda i servizi turistici contemplati nel programma della Fee Italia. Il nostro impegno – assicura il sindaco Manfredi – continuerà tutto l’anno per valorizzare la risorsa mare e le spiagge, che costituiscono per noi la ricchezza maggiore. Qualità delle acque, gestione ambientale, servizi e sicurezza, educazione ambientale e informazione sono i punti alla base dell’ottenimento della Bandiera Blu”.

Anche il litorale di Borghetto si conferma Bandiera Blu: “La depurazione delle acque, il rispetto per l’ambiente, la qualità dei servizi offerti dai concessionari e dal Comune che ogni anno ottiene anche la Certificazione Ambientale, la Bandiera Verde Eco-Schools delle nostre scuole, l’inclusività e l’accessibilità dei lidi, la bellezza del nostro mare e del nostro litorale sabbioso, una passerella sospesa tra cielo e mare con caratteristiche uniche e il parco urbano di Castello Borelli che regala paesaggi mozzafiato a due passi dalla spiaggia sono solo alcuni degli ingredienti che portano a questo importante risultato frutto di un percorso di miglioramento continuo che non si esaurisce certo oggi e che abbiamo il dovere di portare avanti” sottolinea il sindaco Giancarlo Canepa.

“La Bandiera Blu non è solo un vessillo che certifica con parametri oggettivi tutto questo ma è anche un importante veicolo di promozione turistica a livello europeo”.

“Un grandissimo risultato non solo per Borghetto ma per tutto il comprensorio vista l’abbondanza di Bandiere Blu sia in provincia di Savona che, più in generale, in tutta la Liguria. Spero, visto la delicatezza del momento, possa essere anche di buon auspicio per arrivare a una risolutiva e positiva definizione della vicenda Bolkestein che rischia di mettere a repentaglio l’esistenza di migliaia di piccole imprese radicate nei nostri territori con la malaugurata ipotesi di cancellare una ricettività turistica tipica e identitaria della nostra tradizione locale”.