Primo giorno in Provincia per la sostituta di Colangelo, Olivieri: “Da subito al lavoro”

Savona. Primo giorno in Provincia per Concetta Orlando, segretario generale supplente a scavalco della Provincia di Savona, sostituta di Giulia Colangelo.

Colangelo è interdetta dai pubblici uffici per un anno e indagata dalla Procura con l’accusa di maltrattamenti e atti persecutori nei confronti di alcuni dipendenti dell’ente (fondata non solo sulle intercettazioni ma anche su diverse deposizioni) ed è sospettata di aver favorito alcuni candidati durante i concorsi per la selezione del personale dipendente.

Il presidente della Provincia Pierangelo Olivieri: “Grazie al supporto da subito delle prefetture di Savona e di Genova, per questo ringrazio personalmente il Prefetto di Savona dottor Enrico Gullotto, il Prefetto di Genova dottor Renato Franceschelli, il sindaco di Genova dottor Marco Bucci e tutta l’amministrazione del capoluogo per la disponibilità concessa. Abbiamo già iniziato a lavorare e fare l’elenco degli adempimenti necessari in coordinamento con gli uffici per proseguire nel percorso di tutela e messa in sicurezza dell’ente per tornare all’attività ordinaria. Confido di tornare in una situazione ordinaria il prima possibile, non so quanto tempo possa servire”.

Orlando è ex segretario generale nella città metropolitana di Genova (fino a gennaio) e ora segretario generale del Comune di Genova. Si è laureata nel 1993 in Giurisprudenza all’Università degli Studi di Messina. Dopo aver vinto il concorso da segretario comunale, ha iniziato la carriera in alcuni comuni in provincia di Cuneo per poi arrivare in Liguria nel 2010 (Chiavari, Sanremo, Lavagna).

Nei prossimi giorni si riunirà il consiglio provinciale: “Lo convocherò appena possibile. Sono molto soddisfatto che in pochissimi giorni lavorativi siamo riusciti a fare la nomina, adesso lavoriamo”. Il 16 ottobre la data di firma del contratto con Sat per la gestione del servizio di igiene urbana in tutti i Comuni della Provincia escluso Savona.