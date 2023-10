Niente maggioranza in Provincia, ora cosa succede?

Savona. “Noi rimaniamo coerenti con le posizioni assunte fino ad oggi“. Queste dieci parole pronunciate da Sara Foscolo, segretario provinciale della Lega, sono la pietra tombale sulla speranza del presidente della Provincia Pierangelo Olivieri di avere una “sua” maggioranza a Palazzo Nervi dopo lo strappo con il Partito Democratico, l’alleanza Verdi-Sinistra e Azione.

Tramonta quindi definitivamente, almeno in questa fase, l’ipotesi di una nuova maggioranza di centrodestra a Palazzo Nervi in appoggio a Olivieri (come è stato fino a poco più di un anno fa). E ora sulla scrivania del presidente ci sono diversi scenari.

Il primo è “proseguire così” fino alle elezioni del nuovo consiglio provinciale, previste tra due mesi. Lega e Fratelli d’Italia infatti, pur mantenendo le distanze, non hanno scelto la linea dura come gli ex alleati di centrosinistra. Mentre i dem invocano le sue dimissioni (incluso il sindaco di Savona, Marco Russo), i partiti di centrodestra hanno confermato l’intenzione di proseguire su una politica più morbida, senza un appoggio diretto “garantito” ma con valutazioni caso per caso. Le pratiche, in sostanza, arriverebbero in consiglio senza contare su una maggioranza e sarebbero i singoli gruppi a decidere di volta in volta se votare a favore o contro. “Non sarà sempre No a prescindere, valuteremo come votare ogni singola pratica”, ha chiarito la segretaria provinciale del Carroccio Sara Foscolo.

Olivieri potrebbe quindi tentare di rimanere al timone (in Provincia la “sfiducia” non esiste) e provare di volta in volta a convincere i consiglieri, un voto dopo l’altro. Dovrebbe “resistere” in fondo soltanto due mesi, mentre sui tavoli politici si lavorerebbe per costruire, con il prossimo consiglio, una nuova maggioranza politica che lo mantenga in sella (il suo mandato infatti scade nel 2027). D’altro canto, se Olivieri dovesse davvero decidere di non dimettersi (come ha ribadito in più occasioni), il rischio – soprattutto sui temi chiave – è quello di una sostanziale “paralisi” fino all’anno prossimo. Il totiano è ormai contro tutti, ma al momento non contempla l’ipotesi di lasciare: “Dimettermi? Assolutamente no – risponde -. Mi concentro sul lavoro e continuo a fare quello che mi sembra logico fare”.

L’altra opzione. Olivieri – magari su sollecitazione genovese – potrebbe decidere di dimettersi (per risparmiare imbarazzi alla coalizione di centrodestra) e lavorare a una nuova rielezione, oppure utilizzare il “sacrificio” sui tavoli regionali per rientrare nei ranghi – magari dopo qualche mese in panchina – con un nuovo incarico. E, nel lasciare, potrebbe concludere l’esperienza con uno schiaffo al Pd, che lo ha scaricato. C’è infatti un modo per “vendicarsi” e lasciare a bocca asciutta i Dem: basterebbe togliere la vicepresidenza a Massimo Niero prima di dimettersi. A quel punto, a subentrargli non sarebbe più il sindaco di Cisano Sul Neva (esponente Pd): lo statuto dell’ente prevede che l’onore di ricoprire temporaneamente il ruolo di presidente (in assenza di un vice) in attesa di nuove elezioni spetti al consigliere più giovane (in questo caso Adele Taramasso, eletta con Azione, che proprio ieri ha rinunciato alle deleghe).

Facendo un passo indietro, ricordiamo che la situazione è precipitata in poco tempo. Ufficialmente il “casus belli” è stata la divisione sul tema del rigassificatore tra il presidente e i sindaci del comprensorio, ma anche sul termovalorizzatore in Val Bormida: “Olivieri sempre con Toti e mai con il territorio”, ha tuonato il segretario provinciale del Pd Emanuele Parrinello. La goccia che ha fatto traboccare il vaso però è stata l’inchiesta sulla Provincia che vede indagata (e interdetta dagli uffici pubblici per un anno) l’ex direttore generale Giulia Colangelo (per permettere la prosecuzione dell’attività dell’ente nel frattempo è stata nominata una supplente, Concetta Orlando).

Proprio la sostituzione di Colangelo era stata oggetto di confronti e scontri durante la campagna elettorale. Fin dall’inizio la Lega e Fratelli d’Italia avevano preso le distanze dal presidente in carica Pierangelo Olivieri criticando l’attività politica del mandato che stava volgendo al termine al termine (con iter lasciati in sospeso) e tra i punti del programma avevano la nomina di un nuovo segretario. Dall’altra parte, anche il sindaco di Savona Marco Russo l’aveva posta come condizione (poi non rispettata) per garantire a Olivieri l’appoggio del Pd. Segno che, nell’ambiente, qualche perplessità sull’operato di Colangelo già c’era. Olivieri decise di blindarla, contro tutto e tutti: una scelta che oggi è chiamato a pagare.