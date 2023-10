Provincia, Concetta Orlando è il nuovo segretario generale

Savona. Il nuovo segretario generale (come supplente) della Provincia di Savona è Concetta Orlando.

Ex segretario generale nella città metropolitana di Genova (fino a gennaio), si è laureata nel 1993 in Giurisprudenza all’Università degli Studi di Messina. Dopo aver vinto il concorso da segretario comunale, ha iniziato la carriera in alcuni comuni in provincia di Cuneo per poi arrivare in Liguria nel 2010 (Chiavari, Sanremo, Lavagna).

Orlando è stata nominata dopo il provvedimento di interdizione dai pubblici uffici per Giulia Colangelo nell’ambito dell’inchiesta della procura sui concorsi in Provincia e sui presunti maltrattamenti ai dipendenti.

Il presidente della Provincia Pierangelo Olivieri commenta: “E’ stato fondamentale il supporto da subito delle prefetture di Savona e di Genova, per questo ringrazio personalmente il Prefetto di Savona dottor Enrico Gullotto, il Prefetto di Genova dottor Renato Franceschelli, le loro strutture che dal primo momento ci hanno supportato, la Dottoressa Concetta Orlando, nonché quali titolari del rapporto di Segreteria Generale in essere il sindaco di Genova dottor Marco Bucci e tutta l’amministrazione del capoluogo per la disponibilità concessa. Si tratta di un obiettivo prioritario per il quale ci siamo e mi sono impegnati al massimo da subito, lavoreremo immediatamente nel merito per dare seguito all’azione amministrativa dell’Ente senza alcuna interruzione”.

Domani Orlando sarà in Provincia. Nei prossimi giorni si riunirà il consiglio provinciale: “Lo convocherò appena possibile. Sono molto soddisfatto che in pochissimi giorni lavorativi siamo riusciti a fare la nomina, adesso lavoriamo”.

Il 16 ottobre la data di firma del contratto con Sat per la gestione del servizio di igiene urbana in tutti i Comuni della Provincia escluso Savona.