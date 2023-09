Pedonalizzazioni Savona, la richiesta di Orsi e Giaccardi al sindaco: “Riaprire alle auto corso Italia”

Savona.”Riaprire alle auto il tratto di corso Italia chiuso circa dieci mesi fa“. Si riaccende il dibattito sulle pedonalizzazioni a Savona con una mozione (qui il testo) presentata dai consiglieri di PensieroLibero.zero Fabio Orsi e Daniela Giaccardi (e firmata da quasi tutta la minoranza) che chiede alla giunta di fare un passo indietro e revocare questa decisione.

Corso Italia è stato chiuso nel tratto compreso tra l’intersezione con via Dei Vegerio e via Paleocapa (ma rimarrà aperto al transito dei veicoli l’incrocio con via Battisti/via Pertinace). “Comunque la si pensi sul tema pedonalizzazioni e chiusure al traffico del centro cittadino – evidenziano i due consiglieri – riteniamo che ad oggi sia possibile fare un bilancio e per la scelta di corso Italia è inequivocabilmente negativo. La via è spopolata, attività commerciali hanno chiuso e soprattutto l’impatto nefasto sulla viabilità è evidente”.

Per i due consiglieri sono notevoli anche le conseguenze sulla viabilità: “Assistiamo da mesi – aggiungono – a ripercussioni su tutto il traffico cittadino, basta guardare la situazione in piazza Mameli, ma non solo. La salubrità dell’aria e la qualità della vita dei savonesi è peggiorata”.

Critiche anche sulla mancata riqualificazione (che ha interessato solo via Manzoni e via Ratti): “La strada, dopo quasi un anno, senza interventi, è oggettivamente desolante“.

“Ci aspettavamo – concludono Orsi e Giaccardi – che facendo un bagno di umiltà la giunta riconoscesse l’errore fatto, che ci può stare nonostante da più parti si fosse chiesto da subito di desistere su quella via. A questo punto siamo noi a chiedere al consiglio comunale che nell’ambito dei propri poteri di indirizzo impegni sindaco e giunta a revocare quella parte di delibera che prevede la chiusura al traffico veicolare ordinario di quel tratto di strada. Se la maggioranza in consiglio indirizzata in senso negativo dalla giunta voterà contro significa che non solo non ascolta le opposizioni ma nemmeno il comune sentire dei savonesi e si trincera dietro la propria presunzione di infallibilità“.