Pedonalizzazione Savona, Lega: “Ora critiche anche da consiglieri di maggioranza, mancanza di un dibattito preventivo”

Savona. “Oggi sulla pedonalizzazione a Savona si alzano voci critiche anche dalla stessa maggioranza, alcune esplicite come quelle del capogruppo di Azione Massimiliano Carpano, altre più velate in seno di qualche forza di maggioranza”. A dirlo è il segretario cittadino della Lega Giorgio Calabria.

“Quando la Lega per prima aveva espresso perplessità sul piano traffico attivandosi con una raccolta firme tra i cittadini e i commercianti, di note di segreteria attraverso gli organi di stampa e interpellanze dei suoi consiglieri, evidenziando le criticità del piano delle pedonalizzazioni per come interpretata dalla Giunta Russo, siamo stati tacciati di essere i ‘sobillatori’ di comitati civici per scopi elettorali”.

E conclude: “Tutto questo non fa che rimarcare la mancanza di un dibattito preventivo a livello consigliare su scelte che riguardavano direttamente la vita economica e la facile viabilità e sosta dei cittadini, la Lega ha voluto da subito testimoniare le problematiche che ne sono scaturite”.