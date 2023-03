Savona. Tra poche settimane via Ratti e via Manzoni a Savona, da poco chiuse al traffico, si coloreranno grazie ai disegni sulla pavimentazione, fiori e panchine. E’ questo il progetto scelto dall’amministrazione comunale, e presentato ai commercianti delle vie interessate insieme agli studenti stessi, dopo aver guardato le proposte presentate dagli studenti dell’artistico Arturo Martini. Al protocollo d’intesa con il Comune hanno partecipato anche gli alunni del grafico Mazzini, della scuole edile e i bambini delle scuole della Neve.

I prossimi passi prevedono i controlli da parte della polizia locale e poi l’approvazione in giunta del progetto definitivo, che potrebbe subire lievi modifiche dovute ad esigenze di sicurezza e di spazi. Meteo permettendo, in via Manzoni i lavori saranno avviati dopo Pasqua, come richiesto dai commercianti, in via Ratti potrebbero iniziare ancora prima. I tempi di realizzazione sono previsti in circa una decina di giorni per ogni via.

Soddisfatta la professoressa Silvia Sogno del liceo Chiabrera Martini: “E’ stato molto bello far lavorare insieme diverse scuole perchè ciascuno ha portato un contributo secondo le specifiche competenze. Da questa attività è emersa l’importanza del processo, piuttosto che del prodotto: la capacità di creare una comunità, concentrandosi su un luogo di cui ci si riapproria scoprendosi vicendevolmente attraverso il confronto“.

I ragazzi della scuola edile hanno fatto i rilevamenti iniziali, gli alunni del grafico hanno fatto la restituzione grafica dei questionari e delle interviste ai bambini, gli studenti del Mazzini hanno elaborato il progetto. Inizialmente sono state coinvolte come attività di alternanza scuola lavoro (PCTO) le classi 4Q e 4R del liceo Arturo Martini coordinate dalle professoresse Nadia Gardella e Anna Lamberto, poi la “consegna” è stata assegnata a tutte le classi attraverso le “prove parallele”. I docenti coinvolti sono stati: Gianluca Galati, Martina Paolino, Daniela Jurato, Cusumano Giusy, Ruggero Francia, Riccardo Invernizzi.

La volontà, condivisa tra Comune e istituti scolastici, sarebbe quella di esporre alla cittadinanza tutti i progetti presentati: “Ci sembra importante che venisse reso pubblico e visibile il materiale”, ha commentato l’assessore Becco.

Quanto prodotto servità poi per il progetto definitivo: a bilancio sono state stanziate le risorse per affidare l’incarico di progettazione e entro l’estate dovrebbe essere pronto il progetto.