Lavori al viadotto autostradale, ad Altare chiusura per via Castellaro

Altare. Nel tratto ligure della Torino-Savona prosegue il piano di investimenti da parte di Autofiori nelle opere di riqualificazione autostradale, una serie di cantieri che comportano disagi alla viabilità e possibili rallentamenti ma anche un complessivo ammodernamento dell’infrastruttura viaria.

Dalle ore 7.00 del 13 settembre fino alle ore 19.00 del 15 settembre, la strada comunale del Castellaro di Altare sarà interdetta al traffico a causa lavori di manutenzione al viadotto sovrastante.

Il traffico sarà deviato sulla strada provinciale che percorre la zona Industriale del Comune di Altare.

Nell’ambito dell’ordinanza disposta dal sindaco altarese, potranno transitare nel tratto interdetto i soli residenti di via Castellaro e i mezzi di soccorso in caso di necessità.

Per contenere possibili criticità alla viabilità nel tratto interessato dai lavori sulle tratte della A6, Autofiori ha aumentato il numero di addetti, oltre al presidio fisso con mezzi attrezzati per il soccorso e la rimozione di automezzi in panne tra Millesimo e Savona.