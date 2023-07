Inseguimento individuale, Luca Giaimi conquista il titolo europeo e realizza il record del mondo

Anadia. Lo ha fatto di nuovo! L’alassino Luca Giaimi si prende il titolo europeo Juniores nell’inseguimento individuale battendo il britannico Matthew Brennan ma soprattutto se stesso, migliorando il record del mondo che aveva fissato nelle qualifiche della mattinata ad Anadia, in Portogallo, dove si svolgono i campionati europei su pista Juniores e Under 23.

Come riporta Federciclismo.it, da 3’08″485, tempo con il quale aveva conquistato il pass per la finale (superando i 3’09″682 del canadese Carson Mattern), il talento classe 2005 conquista il secondo oro continentale consecutivo in questa specialità chiudendo i 3 chilometri di gara in 3’07″596.

Lo aveva già fatto nei giorni scorsi, ben due volte, con i suoi compagni del quartetto (Juan David Sierra, Renato Favero, Matteo Fiorin ed Etienne Grimod): nella finale dell’Inseguimento a squadre juniores di ieri gli azzurri hanno migliorato di ben 5 secondi il record realizzato proprio da loro nelle fasi di qualifica, chiudendo i 4 chilometri di gara prima in 3’58″466, poi in 3’53″980, mettendosi uno splendido oro al collo.

L’emozione di Luca Giaimi: “Questo Europeo è un sogno per me. Sapevo di poter fare bene ma mai avrei pensato di battere due volte il record del mondo. Questa mattina ho chiuso in 3’08”, arrivare a 3’07” è un grande risultato che non sarà facile da replicare, anche perché i Mondiali sono a Cali, in una pista all’aperto. Torno a casa come l’anno scorso con due maglie di campione europeo e quattro nuovi world record, direi che sono soddisfatto”.