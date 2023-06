Promozione, il Celle Varazze si conferma scatenato: per la fascia ecco Alessio Arcidiacono

Celle Ligure/Varazze. Voglia di riscatto e consapevolezza. Dopo la conferma di mister Monteforte e l’ingaggio di Umberto Barletta come direttore sportivo, il Celle Varazze non ha voluto perdere tempo iniziando immediatamente ad annunciare i propri primi colpi di mercato.

La volontà del sodalizio biancoblù appare chiara: migliorare un settimo posto che, viste le attese della vigilia, non può aver soddisfatto nè i tifosi nè tantomeno i vertici societari. È così che, dopo aver confermato Anselmo, Colombo, Cavallone e Damonte, il Celle Varazze ha annunciato prima l’ingaggio dell’ex capitano della Praese Nicola Morando e poi (soltanto pochi minuti fa) l’acquisto di Alessio Arcidiacono, terzino goleador che quest’anno ha fatto ammattire gran parte dei difensori fronteggiati.

Di seguito ecco il comunicato diramato dal club: ”Nel processo di costruzione della rosa della prima squadra 2023/2024 il Dg Stefania Villa (in foto con Arcidiacono) e il Ds Umberto Barletta sono lieti di annunciare l’arrivo di Alessio Arcidiacono, classe 2000, laterale ex Pra’ con la quale ha appena vinto i playoff di Prima Categoria. Stagione fantastica per Alessio condita anche con 18 gol. La società ringrazia l’Fc Pra’ e in particolar modo il Dg Paolo Adamo per aver permesso la buona riuscita dell’operazione e l’autorizzazione all’ufficializzazione”.

Il Celle Varazze prova dunque a correre verso un’annata da protagonista: le avversarie sono avvisate, le ambizioni dei biancoblù sono facilmente intuibili dagli annunci di mercato.