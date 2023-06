Calciomercato, novità no-stop in casa Celle Varazze: Cuka e Schirru sono due nuovi giocatori biancoblù

Celle Ligure/Varazze. Prosegue incessante e a buon ritmo la campagna di rafforzamento del Celle Varazze. La società del presidente Camogli sta iniziando a dare l’impressine di voler migliorare il proprio organico fino ad arrivare a costruire una vera e propria corazzata. In tal senso, negli ultimi giorni, sono stati annunciati altri cinque giocatori i quali, nella prossima stagione, vestiranno la maglia delle Civette.

In difesa è stata ufficializzata la conferma di Edoardo Severi, esperto ed affidabile difensore classe 1999. Sempre per il reparto arretrato è stato formalizzato anche l’arrivo di Michele Schirru, difensore centrale ormai ex Ceriale. Per il proprio centrocampo invece i biancoblù hanno reso noti gli ingaggi di Nelson Piroli e Federico Cristofaro, ragazzi rispettivamente classe 1996 e 2000.

Infine per il reparto avanzato il Celle Varazze ha presentato l’attaccante classe 2004 Leonidi Cuka, giovane promettente proveniente dalla Cairese sul quale la società ha deciso di investire.

Giorno dopo giorno sta dunque prendendo forma l’organico che mister Monteforte avrà a disposizione in vista della prossima stagione. L’obiettivo? Certamente fare bene.