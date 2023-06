Calciomercato, ancora conferme per Pontelungo, Ceriale, Speranza e Pietra Ligure: doppia novità in casa Millesimo

Savona e provincia. Tante, tantissime conferme. In attesa del 1 luglio (momento in cui svariati scadrà il tesseramento di svariati giocatori) la maggior parte delle società locali si sta concentrando sulla conferma dei propri interpreti chiave. È così che, dopo aver reso noto un quintetto di conferme, il Ceriale ha svelato che continueranno a vestire biancoblù anche il portiere Alessandro Vinci, il difensore Daniele Gloria, il centrocampista Mattia Farinazzo e l’attaccante Simone Burdisso. Il Pietra Ligure poi, sempre restando a ponente, ha ufficializzato la prosecuzione del rapporto con Denis Mehmetaj, attaccante classe 2001.

In terra ingauna invece, in attesa della conferenza stampa di presentazione della nuova proprietà del ritrovato Us Albenga, a prendersi la scena continuano ad essere le manovre del Pontelungo. Il sodalizio granata infatti, dopo aver confermato gran parte della propria rosa (questo oltre all’annuncio di tre arrivi di spessore tra cui Mateo Carro Gainza), ha comunicato che continueranno la loro esperienza con il club del presidente Michele Neri anche Enrico Delfino, Matteo Vignola, Anes Chariq, Carlo Nardi e Matteo Calandrino, difensore autore della rete decisiva nello spareggio promozione contro il Camporosso.

Nel savonese spiccano poi i movimenti di Speranza e Quiliano&Valleggia. I rossoverdi hanno ufficializzato le conferme di Ebrima Cham, Matteo Titi ed Enrico Conti, questo mentre i biancorossoviola ripartiranno dai propri uomini simbolo: si tratta di Filippo Bazzano, Jacopo Cambone, Lorenzo Carocci, Alberto Fanelli, Davide Grippo, Edoardo Perrone e Pietro Salani.

Infine le uniche vere e proprie novità arrivano dalla Val Bormida. Il Millesimo ha infatti reso noto di aver ingaggiato Latyr Mohamet Ndiaye Auro e Giorgio Delfino, entrambi provenienti dall’Aurora Calcio.