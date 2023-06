Loano, l’Anpi premia gli studenti dell’Istituto Falcone

Loano. Si è svolta ieri pomeriggio (31 maggio), nella sede dell’ANPI di Loano una breve ma significativa cerimonia di premiazione degli studenti dell’Istituto Falcone che hanno preso parte con letture, riflessioni personali e lavori grafici alla celebrazione del 25 Aprile.

Alla presenza di alcune docenti ed ex docenti dell’istituto e del direttivo ANPI di Loano, Roberto Sattanino, presidente della locale sezione ANPI, ha consegnato un attestato di merito, la tessera speciale “Amici dell’ANPI” e un buono per l’acquisto di libri a Michele Panizza, Morfeo Carretto, Aurora Pitzanti della quinta Liceo e a Gabriele Ferrari della 5 B grafica autore del manifesto utilizzato per la celebrazione della giornata.

La collaborazione tra l’ANPI e l’Istituto Falcone è consolidata ormai da anni: “Lavorare con i ragazzi, non solo per i ragazzi – ha sottolineato nel suo discorso il presidente Sattanino – per far crescere nelle nuove generazioni la consapevolezza che la libertà di cui godiamo oggi è un bene comune che dobbiamo tutti insieme salvaguardare e far crescere”.