Sociale, il Comune di Loano cerca partner con i quali partecipare ai bandi di Regione

Loano. Il Comune di Loano cerca partner interessati a partecipare insieme ai bandi regionali.

Vista la positiva esperienza dei progetti svolti in qualità di capofila dell’Ambito Territoriale Sociale numero 20 nell’ambito del Por. FSE 2007-2013 e 2014-2020, il Comune di Loano intende proseguire questo tipo di interventi coinvolgendo enti, associazioni ed aziende del proprio territorio interessate ed attive sul tema dell’inclusione sociale per persone in condizione di marginalità sociale.

Per questo ha pubblicato un avviso rivolto alle realtà interessate a partecipare ai bandi promossi da Regione Liguria e relativi a inclusione sociale, fondo sociale europeo, progetti integrati finalizzati alla realizzazione di percorsi di inserimento e reinserimento lavorativo per persone in condizione di marginalità sociale.

Le manifestazioni di interesse possono essere presentate da: Enti ed associazioni del privato sociale, aziende cooperative che siano presenti ed attive sul territorio, che operino nel settore dell’inserimento e del reinserimento lavorativo di persone in condizioni di marginalità sociale e/o che abbiano capacità ed esperienza nella costruzione, organizzazione e gestione di progetti finanziati con il FSE; Enti di formazione (per la realizzazione delle attività formative che saranno previste) accreditati in Regione Liguria per la macrotipologia formativa delle fasce deboli; associazioni locali ed associazioni di volontariato che intendano condividere e sostenere le iniziative ed i percorsi di inserimento e/o reinserimento lavorativo per persone in condizioni di marginalità sociale che saranno previste dal progetto integrato.

Le manifestazioni di interesse possono essere presentate entro la data del 15 settembre 2024 al Comune di Loano a mezzo Pec all’indirizzo loano@peccomuneloano.it. L’amministrazione si riserva di valutare le proposte pervenute. Verrà stilata graduatoria e verrà approvato l’elenco dei partner ammessi.

Tutte le informazioni e la documentazione sono presenti sul sito istituzionale del Comune di Loano.