In pensione Lory Arneodo, storica dipendente del Comune di Loano

Loano. Il Comune di Loano saluta Lorenzina (Lory) Arneodo, per 45 anni dipendente dell’Ente loanese e da oggi ufficialmente in pensione.

Attualmente funzionario della segreteria generale, Lory Arneodo è entrata a far parte del personale di Palazzo Doria subito dopo il diploma, dedicandosi con dedizione ad espletare le funzioni dell’ufficio di segreteria del sindaco e supportando il segretario comunale durante le sedute dei consigli comunali.

Ieri, venerdì 26 luglio, ha timbrato il cartellino per l’ultima volta: “A nome dell’amministrazione comunale di Loano – dichiara il sindaco Luca Lettieri – desidero rivolgere a Lory un sentito e caloroso ringraziamento per i tanti anni di lavoro a supporto del sottoscritto e degli altri sindaci che mi hanno preceduto. La sua gentilezza, il suo impegno e la sua professionalità sono stati elementi preziosi su cui le varie amministrazioni comunali hanno potuto sempre contare ad occhi chiusi. A lei è toccato, tra gli altri, per anni il ‘gravoso’ compito di redigere il verbale delle sedute del consiglio, un compito che ha sempre svolto con il sorriso e con grande pazienza e precisione”.

“Il suo pensionamento ci farà perdere una collaboratrice di grande valore, ma siamo felici di sapere che ora Lory potrà godersi il meritato riposo”.