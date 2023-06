Dal 29 giugno al 2 luglio la 1° edizione di “Ferrania Medievale”: quattro giorni di festa e spettacoli

Cairo Montenotte. Continua il viaggio nel Medioevo con la seconda tappa del trittico organizzato dalla Pro Loco di Cairo Montenotte, Abbazia di Ferrania e Ordine del Gheppio. Dopo il grande successo di Rocchetta a maggio, ora è la volta di un’altra frazione, ovvero Ferrania che dal 29 giugno al 2 luglio “ritornerà” al 1200 ripercorrendo un nuovo capitolo della vita di San Francesco, tema al centro delle tre feste.

Dal “mercante” di Rocchetta, si passerà alla “conversione” di Ferrania, per arrivare al “miracolo” di Cairo Medievale e raccontare come da giovane ricco e libertino Giovanni di Bernardone sia diventato San Francesco, figura che ha fatto dell’umiltà, solidarietà e generosità le sue caratteristiche peculiari. E proprio da questa seconda tappa che partirà il capitolo spirituale della sua vita, raccontato anche dal trailer realizzato per l’occasione, con la regia di Simone Ferrero (il secondo dopo quello di Rocchetta).

“Ferrania è una splendida cornice per il tema della seconda parte del trittico che è la conversione – dichiara Ornella Buscaglia, presidente della Pro Loco – Realizzare questo progetto che prevede tre feste legate da uno stesso tema all’interno di uno stesso Comune, non è per nulla semplice, ma ci stiamo riuscendo grazie anche al prezioso contributo dei volontari e dell’amministrazione. Devo ringraziare anche Don Massimo: appena gli abbiamo esposto la nostra idea gli è subito piaciuta e ci ha aiutato molto”.

La conferenza stampa di presentazione di Ferrania Medievale

E proprio Don Massimo Iglina vestirà le vesti dell’abate dell’abbazia di Ferrania, al centro dei festeggiamenti. Come detto, si partirà giovedì 29 giugno, giorno del santo patrono della frazione, ovvero San Pietro che viene ricordato ogni anno con San Paolo. Quest’anno a Cairo i due santi si incroceranno idealmente anche con San Francesco. “Cambierà la scenografia della festa tradizionale, ma non l’aspetto culinario – spiega il parroco – La storia di Ferrania parte da lontano ed è bello essere parte di questo progetto”.

Nel dettaglio dopo la celebrazione della messa, partirà la processione in abito storico. A seguire un momento conviviale per salutare le confraternite che hanno partecipato all’evento e poi l’apertura delle taverne, gestite da volontari di Ferrania e dintorni, dove i “viandanti” potranno gustare piatti tipici del territorio, preparati con prodotti locali ispirati in gran parte dalla tradizione culinaria medievale.

Durante i quattro giorni di festa, ovviamente non mancherà l’intrattenimento: sarà possibile assistere a spettacoli di giocoleria con il fuoco, musici medievali, giullari e duelli, che gireranno per tutto il borgo durante la giornate e alla sera nell’area spettacolo, allestita nella Piazza del Pozzo.

Così come a Rocchetta, anche a Ferrania ci sarà la cena medievale, in programma venerdì 30 giugno: “Anche in questo caso – spiega Simone Ferrero, direttore degli artisti e membro dell’Ordine del Gheppio – il menu sarà composto da piatti e prodotti tipici dell’epoca medievali. Durante la cena si svolgerà il torneo dei rioni: in totale 4 squadre si sfideranno a duello e si esibiranno diversi artisti. Durante la kermesse si esibiranno sedici gruppi di artisti, di cui sette gruppi armati”.

Altra novità che sarà riproposta anche Ferrania, sarà l’utilizzo di un soldo realizzato ad hoc per pagare nelle varie locande: “La grafica cambia rispetto a quella di Rocchetta, abbiamo deciso di utilizzare il giallo e il rosso che sono i colori della famiglia Scarampi e del Carretto, che sono state proprietarie dell’abbazia” spiega Cinzia Calligaris, direttrice organizzativa dell’evento.

Ricco dunque il programma per questa prima edizione di Ferrania Medievale, che a detta degli organizzatori, riuscirà a sorprendere, emozionare e divertire i suoi visitatori.

IL PROGRAMMA

Giovedì 29 giugno (pomeriggio/sera)

– ore 18 Santa Messa e Processione di San Pietro in abito storico, con la partecipazione di: Gruppo Storico Palio delle Contrade, Ordine Del Gheppio, Confraternite e la Banda G. Puccini di Cairo Montenotte

– ore 19:30 apertura delle taverne e del mercato medievale – dalle ore 20:30 spettacoli d’intrattenimento nel Borgo a cura dell’Ordine Del Gheppio

Venerdì 30 Giugno

– ore 20 Cena medievale su prenotazione con torneo di scherma dei Rioni di Ferrania Animazione a cura dell’Ordine del Gheppio , i falconieri de Il Mondo Nelle Ali e Milfo Lo Giullare.

Info e prenotazioni al 3406534021 (Cinzia)

Sabato 1 luglio

– ore 18 apertura del borgo e del mercato medievale – ore 18.15 corteo storico per le vie del borgo

– ore 18.30 spettacolo di danza con Asd Atmosfera Danza

– ore 19 apertura delle taverne

-ore 20.30 corteo storico per le vie del borgo

– Dalle ore 21 spettacoli di intrattenimento con: Asd La Danza È, i rapaci de Il mondo Nelle Ali, Milfo Lo Giullare, duelli infuocati, i musici dei Sonagli di Tagatam, giocoleria col fuoco con i Damnio Fulgor

Le taverne rimarranno aperte fino a tarda ora per i più affamati.

Domenica 2 luglio

-ore 10 Santa Messa

– ore 12.30 apertura delle taverne e del mercato medievale

– ore 15.30 battaglia tra Assisi e Perugia

– dalle ore 16.30 rappresentazione di vita d’accampamento con artisti itineranti e dimostrazioni di scherma medievale

– ore 17:30 corteo storico per le vie del borgo (La conversione di Francesco)

-ore 18 Canti Gregoriani

– ore 18.30 spettacolo di danza con Asd La Danza È

– ore 19 apertura delle taverne -ore 20 corteo storico per le vie del borgo

– Dalle ore 20:30 spettacoli di intrattenimento con: Asd la Danza è È, i rapaci de Il mondo Nelle Ali, Milfo Lo Giullare, duelli infuocati, i musici dei Sonagli di Tagatam, giocoleria col fuoco con i Damnio Fulgor. Le taverne rimarranno aperte fino a tarda ora per i più affamati.