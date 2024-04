Eolico, la Val Bormida si mobilita: dopo Monte Cerchio altri tre impianti chiedono di essere autorizzati

Val Bormida. Il coordinamento delle associazioni che aderiscono alla “Tutela di Monte Cerchio” illustrano lo stato dei lavori svolti finora sulle verifiche in merito ai progetti eolici della Val Bormida. “Hanno preso piede un po’ in tutto il cairese i progetti di megaimpianti eolici che incombono sul territorio, numerosi e imponenti: un territorio dove le comunità sociali non vengono interpellate, né informate, in merito a prospettive destinate a pesare con forza sulle loro condizioni di vita”, spiegano dalle associazioni.

“Non si è ancora spenta l’eco di Monte Cerchio (7 aerogeneratori di oltre duecento metri di altezza), che già è necessario allargare l’orizzonte e portare l’attenzione su diversi altri interventi non lontani: Piccapietre (5 pale), Piandelmelo (3 pale), Cravarezza (7 pale). Una vera e propria aggressione, ad un contesto ambientale circoscritto e già molto provato. Un accerchiamento. Le modalità sono le stesse: commesse milionarie in nome della transizione energetica, piani industriali che presentano importanti imprecisioni e hanno tutta l’aria di essere stati elaborati apposta per ottenere incentivi e finanziamenti, senza la certezza di una produttività e di una sostenibilità ecologica ed economica che possano, in qualche misura, giustificare sacrifici di tale impatto”, proseguono.

Gli addetti ai lavori di “Tutela Monte Cerchio” lanciano un appello: “Bisogna unire le forze, a livello locale, provinciale, regionale e nazionale, al fine di contrastare progetti caduti dall’alto che non considerano minimamente le caratteristiche e le specificità dei territori – è il coro unanime che si leva da più parti, da associazioni, cittadini e istituzioni. A metà aprile, una chiara posizione in tal senso è stata espressa anche dal sindaco di Cairo Montenotte, Paolo Lambertini, e dal capogruppo della minoranza in Consiglio comunale, nel corso di un’assemblea pubblica a Ferrania che ha visto una folta partecipazione della popolazione. Altro appuntamento venerdì 3 maggio, alle ore 20.30, a Mallare, organizzato dal coordinamento delle associazioni in collaborazione con il Comune: ci si ritrova presso il Palazzetto dello Sport, in via XXV Aprile, per affrontare in dettaglio l’argomento del progetto di impianto eolico Cravarezza (dall’impatto del tutto simile a

quello di Monte Cerchio) e di una sottostazione di dimensioni enormi in frazione Acque. A proposito di Monte Cerchio, le associazioni che da inizio anno hanno avviato il corposo lavoro di analisi tecnica e approfondimento del progetto, in attesa della Valutazione di Impatto Ambientale presso il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, si sono riunite in coordinamento e si stanno impegnando ad organizzare un convegno sul tema, di cui verranno forniti dettagli appena saranno disponibili”, concludono.