Sanità, dottor Somaschini: “Da inizio anno 220 interventi di angioplastica: 10% in più rispetto allo stesso periodo del 2023”

Cairo Montenotte. “Prevenire è meglio che curare. Una delle mission dell’Associazione savonese Amici della Cardiologia o.d.v., è proprio quella di fare prevenzione e sensibilizzazione, si spende molto sulla cura ed è giustissimo ma si spende troppo poco sulla prevenzione”. Sono queste le parole del cardiologo, e presidente dell’associazione, Alberto Somaschini.

Oltre ad essere una delle mission dell’Associazione, la prevenzione è il motore che animerà l’iniziativa di screening del rischio cardiovascolare promossa dagli Amici della Cardiologia in collaborazione con il reparto di Cardiologia dell’ospedale di Savona, diretto dal dottor Pietro Bellone. Il progetto andrà in scena sabato 4 maggio (dalle ore 9 alle ore 12.30) presso l’ospedale San Giuseppe di Cairo Montenotte: “Cerchiamo di coprire tutti i distretti savonesi – afferma il cardiologo dell’ospedale San Paolo – quest’anno saremo a Cairo dopo le due iniziative dello scorso anno a Varazze e a Savona”.

“Sarà una mattinata totalmente dedicata alla prevenzione dove saranno presenti cinque medici cardiologi del San Paolo, cinque infermieri, i volontari dell’associazione coadiuvati dal Lions Club Valbormida. Insieme “visiteremo” i pazienti (possibilmente a digiuno) di tutte le età, sia dal punto di vista dell’anamnesi, e quindi attraverso una chiacchierata, sia dal punto di vista della diagnosi con delle misurazioni, in particolare quella della pressione arteriosa, della glicemia o del colesterolo – prosegue -. Dopo di che inseriremo questi dati in un calcolatore che ci restituirà un numero. Questo dato indicherà la probabilità di avere un evento cardiovascolare maggiore nei successivi 10 anni. In base al rischio calcolato daremo delle indicazioni, segnaleremo gli aspetti sui quali lavorare e rilasceremo un attestato di rischio cardiovascolare che dovrà poi essere condiviso con il proprio medico di base. Effettueremo anche screening per il diabete nei pazienti che si presenteranno a digiuno”.

La prevenzione cardiovascolare è fondamentale, tra le altre cose, per evitare che si formino placche di colesterolo all’interno delle coronarie, che possono rompersi e dare così origine ad un infarto del miocardio (ovvero l’occlusione completa o quasi di una arteria coronaria). Questa problematica non accenna a diminuire nella nostra realtà, anzi i numeri sono in aumento nel 2022 sono stati eseguiti al San Paolo di Savona circa 560 interventi di angioplastica coronarica, dei quali circa 390 per infarto miocardico acuto. Nel 2023 i numeri sono lievemente aumentati, con circa 580 interventi di angioplastica coronarica, dei quali oltre 400 per infarto miocardico. Infine, nei primi 4 mesi del 2024 sono già stati eseguiti circa 220 interventi di angioplastica coronarica, circa il 10% in più rispetto allo stesso periodo (gennaio-aprile) del 2023.

“Se un tempo la percentuale di chi veniva colpito maggiormente da infarti pendeva nettamente verso gli uomini ora la differenza si sta assottigliando – afferma il presidente – anche perché negli ultimi anni si è riscontrato un aumento della percentuale di donne che fumano e questo ha portato ad un maggior numero di infarti”.

“Abbiamo notato anche che vengono colpiti anche pazienti giovani a partire dai 40 anni e sarebbe opportuno fare prevenzione anche in questi casi: attività fisica, alimentazione sana e stop del fumo. Anche nei giovani è utile lo screening di alcune malattie (soprattutto se vi sono casi in famiglia) – prosegue – come ipertensione e diabete, che possono essere silenti per molto tempo e manifestarsi solo quando si sono già verificati danni, talvolta irreversibili, agli organi vitali”.

E’ molto importante fare prevenzione e sensibilizzazione anche sui giovani e l’Associazione savonese Amici della Cardiologia è molto attiva anche su questo fronte: “Promuoviamo la conoscenza della cardiologia e delle malattie cardiovascolari anche in progetti che riguardano le scuole – conclude il medico – solamente quest’anno abbiamo avuto nel reparto di cardiologia oltre 100 ragazzi dei licei savonesi proprio perché non è mai troppo presto per fare prevenzione”.