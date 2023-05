Pietra Ligure. Una basilica di San Nicolò gremita (tanti hanno preso parte alla cerimonia attendendo all’esterno), questo pomeriggio (9 maggio) per l’ultimo saluto ad Andrea Mileto, il giovane tragicamente scomparso nell’incidente stradale nella notte tra sabato e domenica, avvenuto sull’Aurelia tra Finale Ligure e Borgio Verezzi.

Un’enorme folla di giovani e giovanissimi si è stretta attorno alla famiglia per i funerali, in un clima di profondo dolore e commozione per la grave perdita di Andrea.

“Difficile trovare le parole in questa giornata, ma la volontà di andare avanti e di dare un senso a quanto risulta inspiegabile devono prevalere sul peso della morte. La preghiera ci unisca nel nome di Andrea e del suo ricordo nei cuori di tutti noi”, ha detto il parroco don Cuneo nel corso dell’omelia.

Tanti sono stati i messaggi e i ricordi nel corso dei funerali, tra questi anche quello del sindaco di Pietra Luigi De Vincenzi, che ha rappresentato “il lutto di un’intera comunità, una tragedia che ha colpito profondamente la nostra cittadina, un ragazzo di 17 anni che aveva davanti a sé tutta una vita…”.

Al termine, un lungo applauso all’interno della chiesa pietrese ha accompagnato la benedizione della salma.

guarda tutte le foto 12



A Pietra Ligure i funerali di Andrea Mileto

Al termine della cerimonia, la salma è stata condotta al cimitero di Pietra Ligure per la tumulazione.

Residente a Pietra Ligure con la famiglia, nella frazione Ranzi, e grande appassionato di moto, Mileto frequentava l’istituto Falcone di Loano e aveva un fratello gemello. Il padre, Antonino Mileto, molto conosciuto in zona, è responsabile presso il punto vendita di BigMat-Edilbottassano, istruttore di tiro e di difesa personale.

In seguito all’incidente stradale, il giovane si è schiantato frontalmente con la sua moto contro un’auto che arrivava in direzione opposta. Un impatto violentissimo, che ha letteralmente distrutto il mezzo.

Questa mattina, gli amici e compagni di scuola hanno ricordato Andrea Mileto con fumogeni, rombo delle moto e tutti in silenzio, “proprio come lui avrebbe voluto”.

Un rito che si è ripetuto nel pomeriggio di oggi, quando dopo l’ultimo saluto ad Andrea un corteo di scooter e auto, al suono dei clacson, hanno dato un ultimo tributo all’amico scomparso raggiungendo il luogo dell’incidente: nel tratto di Aurelia, al confine tra Finale e Borgio, sono stati liberati in cielo diversi palloncini gialli.