Liguria. Due giorni di tregua dalle precipitazioni, con l’estate che tornerà a ruggire all’inizio del weekend. Poi però, già dalla tarda serata di sabato, la Liguria potrebbe trovarsi ancora bersagliata dal maltempo con conseguenze ancora difficili da prevedere. È quanto suggeriscono i modelli consultati dai meteorologi di Arpal dopo la nottata di maltempo che ha messo in ginocchio il Savonese e in particolare la piana d’Albenga, con effetti molto limitati sul resto del territorio regionale, dovuti principalmente al forte vento che si è alzato all’alba.

“È successo quello che avevamo previsto: un’allerta per temporali con scarse conseguenze idrologiche, dato che effettivamente i bacini medi e grandi non se ne sono accorti, ma con impatto diverso sul territorio”, spiega Federico Grasso, responsabile dello staff direzione di Arpal -. La linea temporalesca che ha approcciato la Liguria nella notte ha stazionato soprattutto su Albenga (95,8 millimetri in un’ora). “Trattandosi di un territorio prevalentemente pianeggiante è andato in sofferenza in maniera istantanea. Si sono verificati allagamenti di strade e campi e sono esondati piccoli rii. Poi alle 5 il vento da sud ha preso il sopravvento, riuscendo a spostare la struttura più velocemente di quanto suggerissero i modelli. È passata su Genova intorno alle 6 e non ha incontrato ostacoli, poi ha proseguito in mattinata sul Levante ma senza l’intensità della notte”.

L’aria rimarrà instabile anche nelle prossime ore, compresa tutta la notte. Alle 18.00 termina l’allerta gialla, ma temporali forti rimarranno possibili fino a venerdì mattina. “Le finestre soleggiate – spiega Grasso – contribuiscono ad accentuare il divario termico tra le masse d’aria e per questo possono essere seguite da fenomeni anche intensi”.

Domani giornata variabile ma avara di precipitazioni, mentre sabato faremo un passo indietro: “In pratica tornerà l’estate con temperature che torneranno prossime ai 30 gradi, anche se le minime rimarranno un po’ più basse”, avverte il dirigente di Arpal. Gli effetti positivi del maltempo, insomma, sono destinati a esaurirsi rapidamente a causa del riscaldamento generato dal sole. Ma già a fine giornata torneranno le nubi e si preparerà il terreno per un nuovo peggioramento e di conseguenza, probabilmente, una nuova allerta meteo.

“È previsto l’avvicinamento dalla Francia di un passaggio perturbato abbastanza esteso, che interesserà probabilmente tutta l’Italia – prosegue Grasso -. Ci riguarderà dalle ultime ore di sabato alle prime ore di lunedì e da quello che possiamo vedere ora, che è molto poco, sembra dirigersi più sul Levante che sul Ponente“. Si tratta di una perturbazione “più grossa e meglio strutturata” di quella della scorsa notte “ma ciò non vuol dire che avrà effetti più importanti in Liguria. Da qualche parte però avrà effetti importanti“.

Allerta arancione: allagamenti e danni ad Albenga

A giocare un ruolo fondamentale sarà il minimo depressionario localizzato sul Mar Ligure, una “grossa trottola” che condizionerà i movimenti delle masse d’aria decidendo quali zone saranno più colpite da piogge e temporali. Ma per questo livello di dettaglio è ancora presto: “I modelli ad alta risoluzione saranno disponibili sabato mattina”. Di sicuro la seconda perturbazione darà una nuova “spallata” all’estate abbassando decisamente le temperature.

“Abbiamo purtroppo imparato a conoscere la fenomenologia di questi temporali – ha spiegato l’assessore regionale alla Protezione civile Giacomo Giampedrone, che ha seguito l’evolversi dell’allerta dalla sala operativa integrata della Protezione civile regionale – che provocano danni significativi nell’impatto al suolo ma transitano in maniera abbastanza veloce, a differenza delle piogge più tipicamente invernali, dal carattere persistente con il rischio di significativi innalzamenti dei livelli di fiumi e torrenti”.